Ma French Bank est à vendre… quelles conséquences pour ses clients ?

Après cinq années de hauts et surtout de bas, la banque en ligne Ma French Bank du groupe La Poste va vraisemblablement fermer ses portes suite à un revirement stratégique lié à une trop forte concurrence.

Décidément, le monde de la banque en ligne 100 % numérique à la Française est en déclin. Après ING et surtout Orange Bank qui ont cessé leurs activités ces deux dernières années, c’est au tour de La Poste de sceller le sort de Ma French Bank. La Banque Postale a annoncé via un communiqué avoir lancé un « projet de cessation des activités », et avoir engagé une procédure d’information et de consultation des syndicats en ce sens.

Comme on aurait pu s’en douter, cette décision intervient pour des raisons économiques. Le nouveau dirigeant de la Banque Postale, Stéphane Dedeyan, souhaite assainir les comptes et cela ne fera pas sans casser des œufs. Au total, 161 employés sont menacés de perdre leur travail, même si le groupe affirme que ces derniers « se verraient proposer de poursuivre leur carrière au sein du groupe ».

Le processus de cessation des activités, s’il était irrévocablement acté, « se ferait suivant un processus progressif, qui s’inscrirait dans la durée et prendrait entre 12 et 18 mois ».

Des objectifs atteignables, mais une concurrence trop forte

Lancée en 2019 avec des ambitions certaines, Ma French Bank annonçait fièrement pouvoir attirer « plus d’un million de clients d’ici à 2025 », en ciblant principalement les étudiants et les jeunes actifs. Des objectifs qui ne seront donc jamais atteints, le portefeuille de client stagnant aux alentours des 675 000 clients enregistrés fin juin 2023.

La concurrence des néobanques et des banques en lignes comme N26 et Revolut n’était donc pas à la portée de Ma French Bank qui a vraisemblablement peiné à trouver la rentabilité avec son offre à coût très bas : 2 euros par mois.

Dans son communiqué, le groupe La Poste annonce :

Ma French Bank n’a pas atteint la rentabilité et n’a pas encore trouvé son modèle économique. Dans un marché extrêmement concurrentiel, […] une telle orientation n’apparait plus compatible avec le plan stratégique du Groupe La Banque Postale, qui envisage de prioriser ses investissements sur l’accélération de sa numérisation.

Le communiqué indique également que les clients actuels pourraient de voir réorienter vers les offres de comptes bancaires de la Banque Postale, mais il est possible que le portefeuille de clients soit aussi vendu, tout du moins en partie, à un autre organisme bancaire, comme ce fut le cas pour Orange Bank avec Hello Bank ou ING avec Boursobank. D’autres informations seront surement communiquées dans les prochaines semaines.

