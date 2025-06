100 % de hausse : une banque en ligne double ses frais d’inactivité, gare aux comptes oubliés !

Depuis le 1er juin, la banque en ligne Hello bank! a doublé le montant de la cotisation mensuelle de sa formule… gratuite. En réalité, il s’agit de frais d’inactivité et il y a un moyen évident de les éviter.

Plusieurs banques en lignes ont dans leur catalogue une offre gratuite, c’est le cas de Fortuneo, de BoursoBank avec sa carte Welcome ou encore de Hello bank! avec sa carte Hello One. Mais gratuit est un bien grand mot, on peut se retrouver à payer une cotisation lorsque la carte bancaire est inactive, et celle-ci est passée de 3 à 6 euros chez Hello bank! ce 1er juin nous rapporte MoneyVox.

Pourquoi ces frais d’inactivité ?

La gratuité de certains comptes de banque en ligne n’est pas sans contrepartie, les clients en profitent généralement sous réserve d’utilisation de la carte bancaire. Il faut donc en avoir l’usage au moins une fois par mois, même pour un retrait, pour ne pas avoir à payer de frais d’inactivité.

Mais pourquoi ces frais d’inactivité ? Légalement, rien n’oblige quelqu’un à sortir la CB une fois par mois. Il s’agit en fait d’un moyen pour les banques en ligne d’inciter leur clients à utiliser leur petit rectangle en PVC, c’est une source de revenus pour ces établissements qui touchent une commission sur chaque opération réalisée avec une carte bancaire. Cela limite également l’ouverture de comptes motivées seulement par une prime de bienvenue.

Une autre astuce pour ne pas payer de frais d’inactivité est de se tourner vers des banques qui ne les appliquent pas. C’est souvent le cas des néobanques telles que Revolut, N26 et bunq pour ne citer que les plus connues. Ces dernières proposent chacune une formule gratuite sans aucun frais (même d’inactivité) et avec une carte virtuelle.