Pour ses 25 ans, Fortuneo offre jusqu’à 250 € à ses nouveaux clients

Fortuneo fête ses 25 ans d’existence, et pour célébrer cet événement, cette banque en ligne offre jusqu’à 250 euros à ses nouveaux clients. Il faudra pour cela ouvrir un compte avec une carte bancaire éligible.

Les banques en ligne sont nombreuses à proposer fréquemment des offres de bienvenue alléchantes pour attirer de nouveaux clients. C’est le cas en ce moment de Fortuneo, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui, pour ses 25 ans, offre une prime pouvant atteindre 250 euros.

Que propose Fortuneo ?

Une carte gratuite (avec au moins un paiement par mois)

Des paiements et retraits gratuits et illimités à l’étranger

Le paiement mobile avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay

Du 2 juin au 17 juin 2025, Fortuneo offre jusqu’à 250 euros à ses nouveaux clients. Si vous souhaitez profiter de la prime entière, il faudra simplement lors de l’inscription choisir la carte Gold CB Mastercard, un Livret + et renseigner le code FTN0625.

Une tenue de compte gratuite

Fortuneo est une banque en ligne appartenant à son actionnaire majoritaire Arkéa, une coopérative regroupant établissements bancaires et assurantiels du Crédit Mutuel. Un lien qui lui permet de proposer des services et compétences similaires à ceux des banques traditionnelles, ce qui est tout de même plus rassurant. Comme toute bonne banque digitale, Fortuneo n’applique aucuns frais de tenue de compte et met à disposition ses cartes gratuitement. Il y a d’ailleurs très peu de frais cachés.

Dans le catalogue de la marque, on trouve par exemple la Fosfo Mastercard, accessible sans conditions de revenus et gratuite, mais seulement si vous l’utilisez au moins une fois par mois, sous peine de recevoir des frais. La Gold Mastercard est, elle aussi, gratuite, mais nécessite de justifier de revenus nets mensuels de 1 800 euros. Elle offre évidemment bien plus d’avantages que la première. Quoi qu’il en soit, avec ces deux cartes, il n’y aura aucuns frais sur les paiements et retraits partout dans le monde, ni aucuns frais sur les achats en ligne effectués en devises étrangères.

Enfin, l’application de Fortuneo offre une interface épurée et lisible et propose toutes les fonctionnalités basiques d’une appli bancaire. Côté paiement mobile, on apprécie la prise en charge de la quasi-totalité des plateformes du marché que sont Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay.

Lors de votre inscription, vous devrez tout d’abord remplir un formulaire sur le site de la banque. Pour obtenir la première prime de 160 euros, vous devrez ouvrir un compte de dépôt (individuel ou joint) avec une carte bancaire Gold Mastarcard et effectuer 5 paiements dans un délai de 90 jours maximum. Si vous préférez la carte bancaire Fosfo Mastercard, la prime s’élèvera à 50 euros. Dans tous les cas, l’argent sera versé sur le compte de dépôt associé à la carte dans les 30 jours après la réalisation du 5e paiement.

Ensuite, 80 euros supplémentaires seront offerts pour toute première utilisation du service d’aide à la mobilité bancaire neoChange. Enfin, une dernière prime de 10 euros sera proposée pour toute première ouverture d’un Livret +.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette banque en ligne, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo.

