Ce constructeur n’a finalement pas abandonné ses clients et déploie une mise à jour inattendue pour ses montres Wear OS

Malgré son départ du marché des montres connectées, le constructeur Fossil continue de maintenir ses montres à jour avec le déploiement d’un mise à jour de sécurité.

La Fossil Gen 6 // Source : Frandroid

En janvier dernier, c’est un coup dur qui s’abattait sur Fossil. La marque de maroquinerie et d’horlogerie annonçait alors arrêter les frais en mettant fin au développement de montres connectées Wear OS. En cause, un marché de plus en plus concurrentiel dans lequel la marque, pourtant pionnière, avait de plus en plus de mal à se distinguer.

D’aucuns auraient pu croire que ce coup d’arrêt allait également mettre fin au développement et au support de la marque sur les montres connectées Fossil déjà commercialisées. Il n’en est rien.

En effet, comme le signale le site Android Central dans un article publié ce mardi, Fossil a déployé cette semaine une nouvelle mise à jour pour ses dernières montres connectées en date, les Fossil Gen 6.

Une mise à jour mineure, mais une mise à jour quand même

Il ne s’agit ici pas de proposer de mise à jour majeure du système d’exploitation en passant de Wear OS 3.5 à Wear OS 4, et encore moins à Wear OS 5. La mise à jour se contente de proposer un patch de sécurité plus récent sur la Fossil Gen 6, en l’occurrence celui daté d’avril 2024.

De quoi permettre ainsi aux utilisateurs ayant investi dans une montre Fossil ces dernières années de continuer à la porter en toute sécurité, même plus de trois ans après sa sortie initiale.

Si l’abandon des montres connectées par Fossil a été un tel coup dur en janvier dernier, c’est que la marque a longtemps été l’une des seules à proposer des montres Wear OS, aux côtés de Ticwatch. Seulement, depuis deux ans, le marché s’est considérablement renforcé avec non seulement l’arrivée des Pixel Watch de Google, mais aussi l’adoption de Wear OS par Samsung ou les modèles lancés par Xiaomi ou OnePlus.