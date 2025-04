Voici les 3 forfaits mobile qui font mieux que les grands opérateurs cette semaine

Des dizaines de gigas, des prix planchers, et même le luxe de choisir son réseau : voici les trois offres qu’il ne fallait pas rater cette semaine.

Cette semaine, notre comparateur de forfaits mobile met en avant trois offres. De l’entrée de gamme qui s’appuie sur le réseau Orange, à un forfait milieu de gamme au rapport data/prix imbattable, jusqu’au luxe de pouvoir choisir son réseau avec une enveloppe généreuse pour un tarif maîtrisé : voici le récapitulatif des meilleurs forfaits de la semaine.

Le forfait Sosh en bref

40 Go de 4G utilisable en France métropolitaine

Appels, SMS et MMS illimités

10 Go utilisable en Europe et les DOM

eSIM disponible

En ce moment le forfait de Sosh – 40 Go de 4G- est Ă 5,99€/mois, sans engagement sur le site de l’opĂ©rateur.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Sosh Sosh Forfait Mobile 5G

150 Go 14.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile

1 Go 1.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile 4G

100 Go 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Adapté à de nombreux usages

Avec 40 Go de data mensuels, ce forfait permet de naviguer confortablement sur le web, utiliser les réseaux sociaux, passer des appels vidéo et streamer de la musique ou des vidéos en qualité standard.

Pour une utilisation modérée à régulière, cette enveloppe reste largement suffisante, tant que l’usage ne dépasse pas plusieurs heures de streaming vidéo HD par jour. En cas de dépassement, le débit est simplement réduit, sans frais supplémentaires.

Un bon équilibre entre performance réseau et accessibilité tarifaire

Ce forfait s’adresse en prioritĂ© Ă celles et ceux qui recherchent un bon compromis entre prix et services, avec une connexion fiable sur le rĂ©seau d’Orange. Il convient parfaitement aux Ă©tudiants, jeunes actifs, ou toute personne ayant une consommation mobile raisonnable. C’est aussi une très bonne option comme premier forfait, ou pour un second tĂ©lĂ©phone.

Sosh s’appuie sur le rĂ©seau d’Orange, rĂ©gulièrement classĂ© parmi les meilleurs rĂ©seaux de France par l’ARCEP, nPerf et l’ANFR en matière de couverture, qualitĂ© d’appels et dĂ©bits mobile. Cela garantit une excellente expĂ©rience utilisateur, en zone urbaine comme rurale.

Le forfait de Lebara en bref :

140 Go de 5G en France métropolitaine

Appels et SMS illimités vers la France

7 Go utilisable en itinerance depuis l’UE et les DOM

Actuellement, le forfait Lebara Mobile à 7,99€/mois est proposé sans engagement sur le site.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Lebara Forfait Mobile Lebara

220 Go 9.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Forfait Mobile Lebara

70 Go 5.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Forfait Mobile Lebara

350 Go 13.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Tous les forfaits mobile

Que faire avec les 140 Go de 5G de Lebara ?

Avec 140 Go de données mobiles, l’utilisateur peut aisément visionner du contenu en streaming HD, que ce soit pour visionner ses séries ou films. Cela permet aussi de télétravailler en mobilité, jouer en ligne, ou utiliser ses applications en continu sans se soucier de sa consommation. La 5G incluse permet également de bénéficier de meilleurs débits et d’une latence réduite dans les zones couvertes.

Lebara s’appuie sur le rĂ©seau mobile de SFR, classĂ© numĂ©ro 1 dans le dernier baromètre de nPerf, notamment sur la qualitĂ© de son et rĂ©seau et des dĂ©bits qu’il offre Ă ses utilisateurs.

Un forfait pensé pour qui ?

Ce forfait vise les utilisateurs à forte consommation de data, qu’il s’agisse de jeunes actifs, étudiants ou professionnels souvent en déplacement. Il peut aussi séduire les adeptes du streaming, des réseaux sociaux ou du gaming mobile. Grâce à sa tarification très compétitive, c’est une option idéale pour celles et ceux qui recherchent un maximum de data à prix serré, sans s’engager.

Le Fantastic de YouPrice en bref :

250 Go de data en 5G, sur le rĂ©seau d’Orange ou de SFR

Appels, SMS et MMS illimités en France

16 Go en itinérance depuis l’UE et les DOM

Sans engagement et la carte SIM à 5 €

eSIM disponible (réseau Orange uniquement)

En ce moment le forfait Le Fantastic est à 10,99€/mois, sans engagement sur le site de YouPrice.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez YouPrice YouPrice Forfait 5G

L’Echo

150 Go 8.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 4G

Le Medium

80 Go 6.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 5G

L’Infinity

250 Go 11.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Un forfait taillé pour les usages intensifs

Ce forfait baptisé Le Fantastic est l’une des offres les plus généreuses du moment en termes de data. Pour 10,99 euros par mois, l’utilisateur dispose de 250 Go d’internet mobile, en 4G ou en 5G, selon la couverture disponible. C’est largement suffisant pour regarder des vidéos en streaming tous les jours, passer des appels en visio, jouer en ligne ou partager sa connexion à d’autres appareils sans se soucier de sa consommation.

L’un des avantages de cette offre, c’est de pouvoir choisir son réseau : Orange ou SFR, deux opérateurs majeurs en France. Un vrai plus pour adapter son forfait à la couverture locale. En revanche, l’eSIM n’est disponible que sur le réseau Orange, et son activation entraîne un surcoût mensuel de 1 euro. Un détail un peu agaçant, surtout à une époque où l’eSIM tend à devenir un standard sur les smartphones récents.

Un forfait complet et flexible, même en déplacement

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et 16 Go peuvent être utilisés en itinérance depuis l’Union européenne et les DOM, ce qui permet de rester connecté même en déplacement à l’étranger. Le forfait est sans engagement, et la carte SIM est facturée 5 euros à la commande.

Grâce à son importante enveloppe de données et au choix du réseau, ce forfait peut convenir aux utilisateurs ayant des besoins importants en data, qu’il s’agisse de streaming, de télétravail ou de navigation intensive. Il peut également représenter une alternative ponctuelle à une connexion fixe, notamment via un routeur 4G/5G, dans un logement secondaire, une colocation ou pour les foyers sans accès à la fibre.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Le petit 40 Ă 60 Go Appels illimitĂ©s 40 Go – 60 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 4.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 16 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 38 Go en Europe 10.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.