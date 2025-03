Voici les 3 pépites de la semaine pour les adeptes du réseau Orange

Le marchĂ© des forfaits mobiles a rĂ©cemment connu plusieurs mouvements intĂ©ressants, notamment du cĂŽtĂ© du rĂ©seau Orange avec des nouveautĂ©s chez Sosh. À l’aide de notre comparateur mobile, nous avons sĂ©lectionnĂ© trois forfaits adaptĂ©s Ă tous les budgets.

Cette semaine, notre comparateur mobile met en avant trois forfaits aux profils trĂšs variĂ©s. Sosh ouvre la sĂ©lection en suivant la tendance du forfait Ă 1,99 euro, tout en se dĂ©marquant grĂące Ă l’accĂšs au rĂ©seau Orange. YouPrice se distingue Ă©galement avec une offre sĂ©duisante dĂšs 5,99 euros par mois, combinant qualitĂ© du rĂ©seau et prix attractif. Enfin, Sosh clĂŽture Ă©galement cette sĂ©lection avec un forfait 5G Ă tarif avantageux, figurant parmi les meilleures offres actuelles.

Voici le forfait à 1,99 € de Sosh

1 Go de 4G depuis la France métropolitaine

+1 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

1,99 euro par mois, sans engagement

Le nouveau forfait de Sosh est disponible Ă 1,99 euro par mois sur le site de l’opĂ©rateur.

À qui s’adresse cette offre ?

Ce forfait convient parfaitement aux utilisateurs qui se concentrent principalement sur les appels et les SMS. Avec seulement 1 Go de data, il faudra se montrer raisonnable sur la navigation internet. Pour Ă©viter les mauvaises surprises, mieux vaut d’ailleurs rĂ©aliser ses mises Ă jour d’applications en Wi-Fi, tranquillement chez soi.

ProposĂ© Ă seulement 1,99 euro par mois, ce forfait rĂ©pond clairement Ă une tendance qui gagne du terrain : profiter de l’essentiel sans payer pour le superflu.

Son avantage ? C’est actuellement le seul Ă donner accĂšs au rĂ©seau Orange Ă ce tarif. IdĂ©al donc pour passer des appels, Ă©changer des messages, utiliser de temps en temps le GPS et naviguer ponctuellement sur le web.

Voici le forfait Le Lite de YouPrice :

50 Go de 4G depuis la france métropolitaine

10 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

eSIM disponible (rĂ©seau d’Orange uniquement)

Ă partir de 5,99 euro par mois, sans engagment

Le forfait Le Lite de YouPrice, incluant 50 Go de 4G sur le rĂ©seau d’Orange ou de SFR est disponible sur le site de l’opĂ©rateur.

Un forfait équilibré

Comme Ă son habitude, YouPrice propose son forfait sur deux rĂ©seaux distincts, avec deux tarifs diffĂ©rents : 5,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR et 7,99 euros par mois sur celui d’Orange. Quelle que soit l’option choisie, l’offre reste particuliĂšrement attractive. La carte SIM, facturĂ©e 5 euros Ă l’achat, rend ce forfait trĂšs accessible. À noter, l’eSIM n’est disponible que sur le rĂ©seau Orange, moyennant un supplĂ©ment de 1 euro par mois.

Avec 50 Go de data, l’utilisateur peut profiter pleinement de son smartphone tout en restant raisonnable. Il est recommandĂ© de privilĂ©gier le tĂ©lĂ©chargement des contenus lourds en Wi-Fi et de rĂ©server l’utilisation de la data Ă la navigation web, au GPS et aux rĂ©seaux sociaux.

Bien sĂ»r, l’écoute musicale reste possible sans trop de restrictions. En revanche, mieux vaut limiter les films et les sĂ©ries afin de prĂ©server son enveloppe internet.

Voici le forfait 5G de Sosh :

150 Go de 5G sur le rĂ©seau d’Orange

25 Go utilisable en europe et les DOM

Appels et SMS et MMS illimités

SIM ou eSIM

Le forfait 5G de Sosh est disponible sur le site de l’opĂ©rateur Ă 14,99€ par mois, sans engagement.

Un forfait Sosh enfin compétitif

Ce forfait permet de profiter de 150 Go en 5G sur le rĂ©seau d’Orange, le tout pour moins de 15 euros par mois, ce qui reprĂ©sente une avancĂ©e significative pour Sosh. Jusqu’Ă rĂ©cemment, l’opĂ©rateur proposait uniquement un forfait 140 Go Ă 20,99 euros mensuels. Cette nouvelle offre marque donc une Ă©tape importante pour Sosh qui redevient competitif avec ses nouveaux forfaits.

Avec une enveloppe confortable de 150 Go en 5G, les possibilitĂ©s sont multiples : regarder des films et sĂ©ries, surfer librement sur internet, visionner des vidĂ©os YouTube en haute qualitĂ©, utiliser intensivement les rĂ©seaux sociaux et mĂȘme profiter de jeux mobiles en ligne dans des conditions optimales grĂące Ă une faible latence et Ă un rĂ©seau particuliĂšrement rĂ©actif.

Toutefois, le tarif attractif ne suffit pas toujours Ă faire d’un forfait le choix idĂ©al. Avant de souscrire, il reste essentiel de vĂ©rifier la couverture rĂ©seau, afin de s’assurer de la proximitĂ© d’une antenne Orange autour de son domicile ou de son lieu de travail. Pour faciliter cette dĂ©marche, l’Arcep propose une carte interactive des rĂ©seaux mobiles en France.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

