Ce forfait 5G ultra-généreux sur le réseau d’Orange n’est disponible que pour une durée limitée

En ce moment, YouPrice propose un forfait incluant 350 Go de donnĂ©es mobiles en 5G pour 11,99 euros par mois. Une offre qui permet d’accĂ©der au rĂ©seau d’Orange avec une enveloppe data consĂ©quente Ă un tarif trĂšs compĂ©titif.

Ce sont les gourmands en data qui vont devoir se presser ! Pendant encore quelques jours, YouPrice propose un forfait 5G comprenant 350 Go de donnĂ©es en 4G/5G pour un prix dĂ©fiant toute concurrence. L’opĂ©rateur en question avait fait un peu mieux en janvier dernier, mais il n’y a toujours pas mieux comme forfait de cet acabit actuellement.

Le forfait « Le Zen » en quelques mots

350 Go en 4G/5G sur les rĂ©seaux d’Orange ou de SFR

16 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Hier, le forfait incluait 300 Go pour un tarif presque identique, mais les choses bougent vite chez les opĂ©rateurs. Aujourd’hui, c’est 350 Go pour seulement 11,99 euros par mois, sans engagement bien Ă©videmment. Cette offre est accessible jusqu’au 10 fĂ©vrier prochain.

Une offre taillée pour les grands consommateurs de data

Ce forfait proposĂ© par YouPrice est parfait pour ceux qui consomment beaucoup de donnĂ©es mobiles. Que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne ou le tĂ©lĂ©travail, les 350 Go disponibles chaque mois permettent une utilisation intensive sans risque de dĂ©passement. En plus, la compatibilitĂ© avec la 5G d’Orange ou de SFR garantit des dĂ©bits ultra-rapides dans les zones couvertes, rendant l’expĂ©rience encore plus fluide.

L’absence d’engagement est un autre point fort de cette offre. Vous ĂȘtes libre de rĂ©silier Ă tout moment si vos besoins Ă©voluent ou si vous trouvez une meilleure alternative. De plus, l’option eSIM est disponible pour une activation rapide et simplifiĂ©e, sans attendre l’arrivĂ©e d’une carte SIM physique.

À noter que l’eSIM est uniquement disponible sur le rĂ©seau d’Orange et entraĂźne un coĂ»t supplĂ©mentaire de 1 euro par mois.

Un réseau de qualité, que vous choisissiez SFR ou Orange

Avec un score de 97 047 points, SFR s’est hissĂ© en 2024 au sommet du classement nPerf pour la qualitĂ© globale de son rĂ©seau mobile. L’opĂ©rateur excelle particuliĂšrement sur les dĂ©bits montants et le streaming vidĂ©o, garantissant une expĂ©rience fluide et rapide, mĂȘme pour les usages gourmands en donnĂ©es.

De son cĂŽtĂ©, Orange, l’ex-France TĂ©lĂ©com, reste une valeur sĂ»re grĂące Ă ses performances en dĂ©bit descendant, avec une vitesse moyenne de 129,69 Mb/s, idĂ©ale pour le tĂ©lĂ©chargement et la navigation web. Que vous optiez pour SFR ou Orange, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un rĂ©seau fiable et performant, adaptĂ© aux besoins des utilisateurs exigeants.

Pour choisir l’opĂ©rateur qui correspond le mieux Ă vos besoins, n’oubliez pas de consulter la carte interactive de l’Arcep. Cet outil vous permet d’évaluer la couverture mobile et la qualitĂ© des services (voix, SMS, internet) dans vos lieux de vie, de travail ou sur vos trajets rĂ©guliers.

