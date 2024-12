Pour terminer l’année en beauté, voici un forfait 5G de 300 Go à 10 €/mois sur le réseau Orange

Si vous souhaitez changer de forfait avant la fin de l’année, celui-ci pourrait bien vous plaire : il contient 300 Go de données 5G pour 9,99 euros par mois et profite du réseau Orange.

Plus connu pour ses forfaits mobile ajustables, le MVNO YouPrice, compte également dans sa boutique des offres avantageuses qui ne sont pas sans intérêt. La dernière en date est l’offre « Fantastic » qui propose 300 Go de 5G à moins de 10 euros par mois, et fonctionne sur le réseau Orange — la bonne pioche pour bien commencer l’année 2025.

Que propose ce forfait YouPrice ?

300 Go en France et 16 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau Orange

En ce moment, le forfait Fantastic de YouPrice, avec 300 de 5G est disponible à 9,99 euros par mois.

Un bon paquet de données, et avec de la 5G

Pour moins de 10 euros par mois, vous aurez à disposition une enveloppe de 300 Go de 5G, qui vous permettra de naviguer sur le web durant de longues heures, de jouer à des jeux en ligne, de regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils.

Et si habituellement, YouPrice demande 5 euros supplémentaires pour profiter du réseau 5G, le « Fantastic » inclut la 5G. Pour l’enveloppe dédiée à l’étranger, l’Union européenne ou dans les DOM, l’opérateur virtuel est moins généreux et propose 16 Go, consommé sur votre enveloppe globale.

Le réseau Orange, le saint Graal

Ce forfait inclut aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM vers la France métropolitaine et les zones définies par l’opérateur. Sachez toutefois qu’au-delà de 4 h par appel, une facturation de 33 centimes par minute sera imposée. On ne peut également pas dépasser plus de 200 correspondants par mois pour les appels, SMS et MMS.

Enfin, si YouPrice laisse généralement le choix entre le réseau d’Orange et celui de SFR au moment de la souscription, le forfait Fantastic impose celui d’Orange. Une bonne chose, puisqu’il s’agit du meilleur réseau de France d’après les derniers relevés de l’ARCEP, que ce soit sur la couverture du territoire et la qualité du réseau en 4G ou bien les performances en 5G.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

