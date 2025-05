Revolut se lance dans les forfaits mobile : voici le forfait proposé avec data illimitée

Revolut passe à l’offensive avec un forfait mobile eSIM. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? On vérifie.

Source : Revolut

Revolut, la banque en ligne, fait un nouveau pari : devenir un opérateur mobile.

La néobanque veut maintenant vous fournir un forfait téléphonique. Après avoir proposé une offre eSIM pour les voyageurs, Revolut passe à la vitesse supérieure en lançant un véritable forfait mobile, avec appels, SMS et data. Mais qu’est-ce que ça change, et est-ce vraiment intéressant ?

Des forfaits mobiles pensés pour les globe-trotters

Revolut n’arrive pas sur le marché des télécoms pour faire comme tout le monde. Leur premier forfait, lancé au Royaume-Uni et en Allemagne, mise gros sur les déplacements à l’étranger.

Pour 12,50 € par mois sans engagement, vous avez droit à un forfait qui inclut des appels et SMS illimités dans le pays où vous souscrivez, ainsi que des données illimitées. Il faudra lire les petites lignes des conditions générales d’utilisation pour vérifier s’il y a un fair use. Cela serait assez classique.

Mais là où Revolut sort du lot, c’est sur l’aspect international : 20 Go de data utilisables en Europe et aux États-Unis, plus 40 Go supplémentaires rien que pour l’Union européenne.

Ce qui rend cette offre unique, c’est qu’elle est 100 % eSIM. Pas de carte SIM physique à commander ou à insérer dans votre téléphone. Tout se fait en quelques clics via l’application Revolut. Vous activez votre forfait en deux minutes, et vous êtes connecté. Mais attention, ce n’est pas parfait : l’offre couvre moins de pays que l’eSIM voyage de Revolut, qui est déjà bien rodée.

Revolut, un opérateur virtuel ? C’est quoi, ça ?

Si vous vous demandez si Revolut va construire ses propres antennes 5G, la réponse est non. Revolut est un MVNO, ou opérateur de réseau mobile virtuel. En gros, c’est un opérateur qui ne possède pas son propre réseau (les fameuses antennes) mais qui loue ceux des grands opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Vodafone. En France, des MVNO comme La Poste Mobile ou Prixtel fonctionnent comme ça. Revolut va donc s’appuyer sur des réseaux existants au Royaume-Uni et en Allemagne, même si on ne sait pas encore lesquels.

Pourquoi c’est important ? Parce que la qualité de votre connexion dépendra du réseau partenaire. Si Revolut choisit un bon opérateur, vous aurez une couverture au top. Sinon, ça pourrait être la douche froide. Pour l’instant, pas de nouvelles d’une arrivée en France, où le marché est déjà ultra-concurrentiel. Avec des forfaits à prix cassés chez Free, RED by SFR ou Bouygues, Revolut devra proposer quelque chose de vraiment spécial pour se faire une place.

