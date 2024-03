Revolut devient un opérateur mobile et lance une offre eSIM : voici les tarifs

Revolut a annoncé le lancement d'un nouveau service : une carte eSIM pour accéder à des données mobiles dans le monde entier.

La banque en ligne Revolut va diversifier ses services. Après avoir proposé des solutions de trading et de cryptomonnaies, comme N26, elle annonce aujourd’hui le lancement d’un service d’eSIM, une première pour une banque européenne.

Le service d’eSIM de Revolut sera accessible uniquement sur les smartphones compatibles avec cette technologie. De nombreux acteurs proposent déjà ce type de service, comme Holafly, Travelsim, Explod, UPeSIM, Airalo, NordVPN ou Ubigi. Au sein de la rédaction, Omar a par exemple utilisé Holafly lors de son voyage aux États-Unis.

L’objectif de Revolut avec son service eSIM est de proposer une connexion internet dans plus de 100 pays, en passant par les réseaux cellulaires des opérateurs locaux. L’entreprise promet des tarifs accessibles.

Combien ça coûte ?

En France, par exemple, 1 Go coûtera 4 euros pour 1 semaine de validité, et 20 Go seront disponibles pour 32,50 euros avec une validité de 30 jours. Si vous vous déplacez en Chine, vous pourrez bénéficier de 10 Go pour 25,50 euros ou de 20 Go pour 44,50 euros, ou simplement opter pour 1 Go à 4 euros. Aux États-Unis, les prix sont similaires, avec une offre de 5 Go à 15,50 euros qui pourrait suffire pour votre séjour.

On peut aussi choisir une offre internationale qui marche donc dans les 100 pays proposés : 20 Go coûteront alors 62,50 euros, toujours pour 30 jours de validité. Il y a aussi des offres régionales (Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique), un petit moins onéreuse. L’Asie-Pacifique, par exemple, contient 15 pays, dont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Australie, l’Inde, les Philippines, Singapour, Hong-Kong, le Vietnam et l’Indonésie.

Comment ça marche

À partir du 25 mars, tous les clients français de Revolut utilisant des appareils compatibles avec l’eSIM Revolut pourront installer une eSIM et bénéficier de ce nouveau service. Les clients de Revolut Ultra bénéficieront d’un accès exclusif à 3 Go de données utilisables dans le monde entier tous les mois.

Tous les autres clients de Revolut bénéficieront d’une offre de lancement de 100 Mo de données mobiles sans frais, à utiliser avant le 1er mai 2024 et sous réserve des conditions d’utilisation. Cette offre permettra aux clients de tester le service et de découvrir les avantages de l’eSIM.

