NordVPN lance Saily, une eSIM qui marche dans le monde entier : à quoi ça sert ?

NordVPN devient opérateur mobile... dans le monde entier. Ils lancent un nouveau service nommé Saily.

NordVPN, ça vous dit quelque chose ? Si vous êtes un habitué de YouTube, vous avez sûrement dû en entendre parler. Pour rappel, le métier de NordVPN est de fournir des outils pour qui veut sécuriser sa navigation sur internet. Succinctement, un VPN crée un tunnel de communication chiffré, permettant de garder vos données à l’abri des regards indiscrets et de cacher votre adresse IP. Ça rend plus difficile pour les autres de pister ce que vous faites en ligne ou de mettre la main sur vos informations sensibles, mais aussi quand vous voyagez à l’étranger (ou dans votre propre pays).

Un opérateur mobile virtuel

Maintenant, l’entreprise derrière NordVPN, Nord Security, se lance dans un nouveau défi : ils vont créer leur propre opérateur mobile virtuel. Et pour ça, ils utilisent une technologie assez récente, l’eSIM. Leur service, baptisé Saily, veut couvrir le marché mondial.

Saily sera donc accessible uniquement sur les smartphones compatibles eSIM. D’ailleurs, Saily ne sera pas le premier à fournir ce genre de service. Holafly, Travelsim, Explod, UPeSIM, Airalo, Ubigi… il y a déjà beaucoup d’acteurs sur ce secteur. Omar avait utilisé Holafly lors de son voyage aux États-Unis.

L’idée derrière Saily, c’est de vous offrir une connexion internet partout dans le monde, en passant par les réseaux cellulaires des opérateurs locaux. Ils promettent des tarifs accessibles, et ils ne parlent pas d’une connexion chiffrée ou d’un quelconque VPN. Ils mettent, par contre, en avant la vitesse de connexion, sans donner de détails.

Leur conseil ? Même si vous trouvez un café avec un Wi-Fi gratuit, mieux vaut éviter de vous y connecter si vous n’êtes pas sûr de la sécurité du réseau. Avec Saily, l’idée, c’est de vous donner une option plus sûre pour vous connecter à internet quand vous êtes en déplacement.

Pour l’instant, Saily est encore en phase de test. Ils prévoient de lancer une version bêta dans les prochains mois. Et pour les tarifs ? Ils annoncent que vous aurez le choix entre différents forfaits, adaptés à différents pays. Donc, peu importe où vous allez, vous devriez trouver un forfait qui correspond à vos besoins. On a hâte de tester et de comparer les tarifs à des offres similaires.