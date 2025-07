Votre forfait mobile sera bientôt utilisable dans ce pays européen

Après l’Ukraine, c’est la Moldavie qui reçoit le feu vert de la Commission européenne pour intégrer sa zone d’itinérance.

L’Union européenne continue d’étendre la zone couverte dans le cadre du programme « Roam like at home ». Lancé en 2017, ce programme européen permet d’utiliser son forfait mobile comme chez soi au sein des 27 pays membres du programme, et ce, sans frais supplémentaires dans la limite de leur forfait d’origine.

Après avoir approuvé l’intégration de l’Ukraine, c’est maintenant au tour de la Moldavie de recevoir une recommandation de la Commission européenne.

Un engagement qui paye

Pour intégrer le programme, la Moldavie a dû faire de nombreux efforts. Le pays a d’abord réduit ses frais d’itinérance de 30 à 70%, avant d’augmenter l’enveloppe de données incluse dans ses forfaits, rapporte Allo Forfait.

Autant de signes positifs qui ont conduit à cette recommandation officielle lors du sommet du 4 juillet au cours duquel entre António Costa, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont rencontré Maia Sandu, présidente de la Moldavie. À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, la Moldavie devrait donc intégrer le programme « Roam like at home ».

Une bonne nouvelle pour les voyageurs européens qui voient la couverture de leur forfait mobile s’étendre un peu plus en Europe.