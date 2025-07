Quel est le meilleur opérateur pour vous ? Cette nouvelle carte de l’Arcep vous répond

Depuis plusieurs années, l’Arcep, l’autorité de régulation des télécom en France propose des outils très intéressant pour le consommateur. Notamment la carte « Mon réseau mobile », qui permet de déterminer la qualité de service proposé par les opérateurs en fonction des lieux : chez vous, sur votre lieu de vacances ou au travail.

Pile pour le début des vacances d’été, l’Arcep propose une refonte majeure de sa carte.

Un streaming fluide où que vous soyez, une navigation ultra-rapide, un chiffrement avancé et un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants. Le tout sur 10 appareils en même temps.

La nouvelle version de la carte propose de connaitre précisément la couverture théorique proposée par chaque opérateur, mais surtout la qualité réseau mesurée par les tests de l’Arcep.

L’Arcep propose également un meilleur niveau de granularité sur la couverture du réseau mobile, de quoi « offrir une plus grande précision en distinguant quatre niveaux (de « absence de couverture » à « très bonne couverture »), afin de mieux refléter la réalité vécue par les utilisateurs ».

Enfin, si la zone à laquelle vous vous intéressez n’est pas correctement couverte, une carte « Zone à couvrir » permet de découvrir les projets de déploiement sur les 24 mois à venir de la part des opérateurs.

L’Arcep en profite aussi pour répertorier les signalements de la plateforme « J’alerte l’Arcep ».

Avec tous ces outils, le choix de l’opérateur est désormais pleinement entre les mains du consommateur.

