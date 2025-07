La SNCF pourrait s’associer à Elon Musk et son système Starlink

Pour renforcer la connectivité de ses TGV, la SNCF va lancer un nouvel appel d’offres pour utiliser un réseau satellite en orbite basse. Un secteur dans lequel Starlink s’impose de jour en jour.

Après AirFrance, c’est la SNCF qui pourrait choisir de faire appel aux services de Starlink. La compagnie ferroviaire s’apprête à lancer un appel d’offres pour améliorer la connexion de ses trains en basculant vers une technologie satellite. Un secteur dans lequel Starlink a déjà fait ses preuves, mais où une alternative européenne, Eutelsat, pourrait bien rivaliser.

Le choix de l’opérateur

D’un côté, Starlink, associé à son réseau de 7 500 satellites autour de la Terre, apparaît comme un choix idéal pour cet accès à internet par satellite. Cependant, les récentes frasques de son patron Elon Musk ont suscité des appels au boycott du service, notamment en France. Reste à savoir si cette mauvaise réputation pourrait profiter à Eutelsat, alternative européenne pouvant garantir une souveraineté technologique bien qu’elle ne compte à peine que 700 satellites en basse orbite.

Un service à améliorer

Si le choix de l’opérateur reste encore à déterminer, l’arrivée de cette technologie pour les passagers de TGV devrait être grandement apprécié. Actuellement, quand ces derniers tentent de se connecter au Wi-Fi à bords des trains, ils se connectent en réalité via les réseaux 4G et 5G des opérateurs mobiles. Une opération périlleuse au vu de la vitesse du TGV et des zones traversées. Selon le média La Lettre, la SNCF lancerait diverses consultations avant un lancement de l’appel d’offres prévu pour la fin d’année.

Interrogé par BFM, la SNCF a indiqué se pencher sur des expérimentations pour améliorer le service, mais qu’« aucune décision n’est à l’ordre du jour et encore moins avec un fournisseur en particulier ».