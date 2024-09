Air France embarque Starlink pour offrir le Wi-Fi très haut débit gratuit sur tous ses vols

La compagnie aérienne Air France s’associe à Starlink, propriété d’Elon Musk, pour proposer une connexion Wifi sur ses vols à hauts débits et ce gratuitement.

Air France annonce s’associer à Starlink pour proposer une connexion internet à haut débit au sein de ses vols. Le tout sera accessible gratuitement.

Du très haut débit pour tous

Vous serez bientôt en mesure de rester connecté avec vos proches, de regarder votre film ou série en streaming, de jouer en ligne si vous vous déplacez via Air France.

La compagnie annonce, dans un communiqué, que ses passagers pourront bénéficier d’une connexion haut débit gratuitement à compter de la saison été 2025. Le service devrait être accessible depuis les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. La compagnie indique que les passagers pourront connecter plusieurs appareils en même temps sans préciser de limite.

Pour bénéficier de ce service, les passagers devront se connecter à un compte Flying Blue, le programme de fidélité du groupe. Si vous n’en avez pas, Air France indique qu’il sera possible de le créer directement durant votre vol.

Attention, la compagnie indique qu’avant cette période, elle maintiendra une offre de connexion sous la forme de pass. Le pass « messages » reste gratuit pour les membres Flying Blue et leur permet d’envoyer et de recevoir des messages écrits via WhatsApp ou encore Messenger. Il faudra passer à la caisse pour les autres usages sauf si vous êtes un voyageur Flying Blue Ultimate ou Première.

Une association logique

Cette association à Starlink n’est pas une surprise. Cette entreprise, filiale de SpaceX, est la seule évoluant dans un réseau à basse altitude. Son réseau de satellites, dominant sur le marché, serait le seul en mesure d’offrir une connexion internet en continu sur la plupart des routes aériennes.

Avec des satellites situés à une altitude d’environ 550 km, Starlink permettrait aux avions de profiter d’internet sans changer fondamentalement leur architecture.