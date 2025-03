Starlink, la nouvelle cible du boycott anti Elon Musk

Starlink, la société permettant d’offrir une connexion internet via satellites, pourrait se retrouver boycottée en raison des dernières prises de paroles de son patron : Elon Musk.

Elon Musk est-il devenu un problème pour les investisseurs ? Son entrée au gouvernement sous l’administration Trump et ses récentes prises de position ont conduit à un boycott massif de l’une de ses entreprises : Tesla. Aujourd’hui, selon à un appel à témoignages lancé par Capital, ce serait Starlink qui pourrait être boycottée.

Un boycott politique

Starlink, c’est la promesse d’un internet rapide partout sur la planète grâce à une connexion satellite. Un service qui a su conquérir son public puisqu’on note qu’aujourd’hui six satellites sur 10 en orbites proviennent de Starlink. Un marché conquis par l’entreprise d’Elon Musk, mais qui pourrait être chamboulé.

Si certains usagers évoquent ne pas pouvoir se passer des services de Starlink se trouvant dans une zone blanche ou non desservie par la fibre, d’autres ont pu s’en libérer et évoquent sans concession le comportement de Musk. « Je ne supporte plus Elon Musk. Son arrogance, son masculinisme ridicule, sa promotion des idées les plus abjectes, ses actions au DOGE », indique un utilisateur à Capital.

Un autre précise que l’arrivée de la fibre dans sa commune lui a permis de renvoyer son matériel Starlink, indiquant se sentir « vraiment libéré ». Si certains utilisateurs confient à Capital qu’« Elon Musk ne va sûrement pas sentir passer la perte de nos 50 euros par mois » évoquant un homme qui « paraît intouchable », ils pourraient bien se tromper. Tesla, l’entreprise de voiture électrique également détenue par Musk subit actuellement un boycott et a vu la valeur de son action chuter de 40% depuis le début de l’année.

Entre fin 2023 et début 2025, le nombre de clients chez Starlink a doublé pour dépasser la barre des 5 millions, rapporte Capital. Reste maintenant à savoir si le boycott entamé par certains usagers sera suivi et si oui, s’il entraînera des décisions industrielles pour assurer l’avenir de la compagnie.