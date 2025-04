Une connexion satellite à petit prix ? Starlink lance son offre Lite à 29 euros par mois en France

Besoin d’internet, mais Starlink était jusqu’à présent beaucoup trop cher pour vous ? Bonne nouvelle, Starlink propose désormais une offre allégée pour surfer sans vider son compte.

La nouvelle antenne Starlink // Source : Starlink

Starlink étoffe sa gamme en France avec un abonnement à 29 euros mensuels, contre 40 euros pour la formule classique. Baptisé Residentiel Lite, ce forfait s’adresse aux foyers prêts à troquer un peu de vitesse contre une économie de 132 euros par an. L’offre, déjà testée en Espagne, débarque aussi en Belgique et aux Pays-Bas.

Même antenne, même ciel… mais des données moins prioritaires. Concrètement, les utilisateurs du Lite subiront des ralentissements en cas de saturation du réseau, surtout le soir. Pour le streaming, les mails ou la navigation basique, ça passe. Pour le gaming en 4K, mieux vaut rester sur la version standard.

Des petites économies… sauf sur le matériel

Le hic ? L’antenne coûte toujours 349 euros. Pas de réduction ici : le boîtier reste obligatoire, qu’on choisisse le Lite ou le classique. La bonne nouvelle : changer de formule est gratuit et instantané. Une flexibilité bienvenue pour ajuster son abonnement selon ses besoins.

Techniquement, Starlink promet entre 50 et 100 Mb/s en Lite, contre 150 à 250 Mb/s en standard. En pratique, tout dépend du trafic local. « Si votre voisin stream en 8K, votre Netflix pourrait bufferiser », résume un utilisateur espagnol. L’abonnement reste illimité, mais fixe : impossible de l’emporter en van ou en résidence secondaire. Pour cela, il faudra opter pour une formule spéciale de Starlink : le forfait itinérance. Pour rappel, l’itinérance de 50 Go est facturée 40 euros par mois, et l’abonnement illimité à 72 euros.

Pour profiter du nouvel abonnement Starlink Residentiel Lite, il faut vérifier l’éligibilité de son adresse sur le site. Les zones rurales, cibles privilégiées, devraient être les premières servies. De quoi concurrencer enfin les offres ADSL si la fibre n’est pas encore arrivée chez vous.