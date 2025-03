« Une connexion 10 à 100 fois plus rapide qu’une antenne Starlink classique, et pour beaucoup moins cher », Taara s’éloigne de Google pour briller seul avec ses lasers

Taara quitte Alphabet et s’attaque à Starlink. Qui l’emportera ?

C’est officiel ce 17 mars 2025 : Taara, ce projet qui utilise des lasers pour amener Internet là où les câbles ne vont pas, n’est plus sous l’aile d’Alphabet – la maison-mère de Google, pour ceux qui auraient oublié.

Après des années à grandir dans l’incubateur X, le laboratoire des idées un peu dingues d’Alphabet, Taara devient une entreprise à part entière. Mais pas de panique, Alphabet ne lâche pas complètement son bébé : il garde une participation minoritaire, pendant que Taara attire de nouveaux investisseurs, comme Series X Capital.

Mais pourquoi ce divorce ? Selon Eric « Astro » Teller, le responsable des projets futuristes chez X, laisser Taara voler de ses propres ailes lui permet de grandir plus vite. « En sortant d’Alphabet, ils peuvent lever des fonds facilement, attirer des partenaires stratégiques et accélérer leur développement », explique-t-il auprès de The Verge.

Avec une équipe d’une vingtaine de personnes et des opérations dans 12 pays, Taara n’est plus un simple prototype : ils connectent déjà des zones comme Kinshasa ou boostent le réseau de festivals comme Coachella 2024.

Des lasers qui révolutionnent Internet

Alors, comment fonctionne cette technologie qui fait de l’ombre à Starlink ? Taara envoie des données via un faisceau lumineux ultra-fin, un peu comme une lampe torche magique. Leurs Lightbridges, des boîtiers de la taille d’un feu de circulation, sont installés sur des pylônes et peuvent transmettre jusqu’à 20 gigabits par seconde (une vitesse de folie !) sur 20 kilomètres. Pas besoin de creuser pour poser des câbles de fibre optique : c’est rapide à installer et bien moins cher, surtout pour atteindre des endroits compliqués comme une île ou une vallée isolée.

Et ça ne s’arrête pas là. Taara a récemment dévoilé une nouveauté : une puce ultra-compacte qui remplace les gros boîtiers. Prévue pour 2026, cette puce miniaturisée promet de rendre la technologie encore plus simple à déployer.

Fini les installations encombrantes, place à une solution discrète mais puissante. « On peut offrir une connexion 10 à 100 fois plus rapide qu’une antenne Starlink classique, et pour beaucoup moins cher », assure Mahesh Krishnaswamy, le fondateur de Taara, dans une interview à Wired.

Aujourd’hui, Taara se positionne comme un sérieux concurrent à Starlink, le réseau de satellites d’Elon Musk. Là où Starlink mise sur l’espace, Taara reste au sol avec ses tours et ses lasers. L’avantage ? Une installation rapide et des coûts réduits, parfaits pour les zones rurales ou les événements temporaires. Et avec cette séparation d’Alphabet, Taara gagne en liberté pour conquérir de nouveaux marchés.

Notez tout de même que Taara et Starlink ne sont pas forcément ennemis jurés. En réalité, leurs technologies peuvent se compléter : Starlink excelle pour couvrir de vastes zones inhabitées, tandis que Taara est idéal pour des connexions rapides et ciblées dans des lieux spécifiques, comme des villages ou des événements.