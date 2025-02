Boulanger coupe en deux le prix de l’antenne nomade Starlink haute performance, une solution professionnelle de qualité pour capter même en pleine mer

En savoir plus

Si vous bougez beaucoup, même en mer, ou que vous habitez dans des conditions climatiques rudes et qu’il vous faut Internet : Starlink propose son antenne plate haute performance, à retrouver à moitié prix chez Boulanger.

C’est une offre qui ne s’adresse pas à tout le monde. Vous connaissez sûrement Starlink, la solution pour avoir Internet par satellite qui permet de profiter d’une connexion de bonne qualité, peu importe où vous vous situez. En se basant sur un réseau de satellites en orbite basse, vous pouvez capter un signal sur toute la surface du globe. Cette version haute performance, plus cher, est livrée de base dans les forfaites Entreprise et Bateaux, c’est dire. Cette antenne haut de gamme bénéficie d’une réduction de 50 % chez Boulanger.

Sur la page de Boulanger, l’antenne Starlink haute performance passe de 2 865,99 euros à 1 429 euros, une bonne opportunité si vous en avez notamment besoin pour votre entreprise. Sans oublier l’abonnement Starlink pour pouvoir en profiter.

Vous avez peut-être déjà lu des papiers sur l’antenne Starlink classique, ou la Starlink Mini qui peut même rentrer dans un sac à dos. Mais vous n’avez peut-être pas entendu parlé de la Starlink haute performance, une antenne plate qui permet tout de même d’observer 35% de ciel en plus. Vous avez donc plus de chance d’accrocher le signal des satellites en basse orbite au-dessus de votre tête.

L’antenne permet un champ de vision de 140°, là où le nouveau modèle de Starlink classique est limité à 110°. Notez que cette antenne mobile haute performance est conçue pour une installation permanente, c’est-à -dire qu’une fois fixée, elle ne bouge pas. Mais vous pouvez l’accrocher sur le toit d’un 4×4, un camping-car ou encore un bateau pour profiter d’une connexion Internet permanente.

Normalement, l’antenne Starlink mobile haute performance est livrée avec un Wedge Mount, ce qui permet, lors de l’installation, de l’incliner à 8°. Grâce à ça, l’eau ruisselle plus facilement. L’antenne est d’ailleurs certifiée IP56 pour fonctionner par tous les temps, idéal si vous comptez l’emmener en pleine mer. Elle fonctionne par tous les temps, aux températures les plus extrêmes, entre -30°C à +50°C. D’ailleurs, Starlink indique que l’antenne fonctionne mieux par temps dégagé.

Si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez compter sur un débit de 600 Mbps maximum. En plus des deux ports Ethernet intégrés, vous profitez du WiFi 6 (AX) pour couvrir une surface digne d’un petit logement, soit moins de 30m². Si vous êtes un particulier, mieux vaut vous tourner vers le modèle classique, avec un tarif plus abordable. Cette version haute performance est à destination des entreprises ou si vous comptez entamer un très long périple en véhicule autour du monde. Avec la Starlink mobile haute performance, vous êtes sûr d’avoir accès à Internet partout.

Il existe bien sûr d’autres solutions pour bénéficier d’Internet par satellite : vous pouvez découvrir les plus populaires dans notre guide d’achat dédié.

