Starlink Mini débarque en France : voici son prix et ce qu’il faut savoir

Annoncée en début d’année, la Starlink Mini débarque en France et dans plusieurs pays européens. Plus compacte que l’antenne standard, donc plus transportable, elle s’adresse aux baroudeurs en quête d’une bonne connexion.

Elle se faisait attendre depuis quelques semaines, l’antenne nomade Starlink Mini est maintenant commercialisée en France. Cette solution internet par satellite change considérablement la donne pour les professionnels en déplacement et autres baroudeurs. Plus compacte, il est facile de la ranger dans un sac et de se balader avec elle sur le dos.

Une mini-antenne pour faire face aux zones blanches

Alors qu’elle est commercialisée à 599 dollars aux États-Unis, la Starlink Mini affiche un prix plus compétitif en France où elle est disponible à 399 euros, sans compter le coût de livraison qui s’élève à 20 euros. L’entreprise promet une garantie satisfait ou remboursé 30 jours après l’achat.

Il faut également compter l’abonnement mensuel pour profiter d’une enveloppe de données mobiles. Ces forfaits sont au nombre de deux et il est possible de les suspendre à tout moment :

Forfait Mini Itinérance : 50 Go de données mobiles pour 40 euros par mois

Forfait Mobile Régional : Données mobiles illimitées pour 59 euros par mois

Avec l’internet par satellite, être dans une zone blanche n’est plus synonyme de déconnexion totale. Cette alternative aux réseaux fibre et mobile fonctionne grâce à un ensemble de milliers de satellites en orbite basse, en clair, internet descend tout droit de l’espace. De plus, grâce à la faible distance qui les sépare de la surface terrestre, la latence s’en retrouve réduite 23 ms selon Elon Musk.

Une antenne légère pour des performances légères

Le principal intérêt de la Starlink Mini est sa portabilité. Avec ses dimensions compactes (29,85 x 25,9 x 3,85 cm) et un poids de 1,1 kg, on peut facilement la ranger dans un sac à dos afin de rester connecté peu importe l’endroit où l’on se trouve. Pour la faire fonctionner, il faut la brancher à une alimentation et la diriger vers le ciel grâce à sa béquille. Pas de panique s’il pleut ! La Starlink Mini est certifiée IP67.

Grâce à son routeur Wi-Fi double bande (2,4 & 5 GHz) intégré et à son port Ethernet, elle peut fonctionner en totale indépendance. Elle peut couvrir une zone de 112 m² et permet la connexion de 128 appareils maximum.

Selon SpaceX, la Starlink Mini permet de profiter d’une connexion internet haut débit avec des vitesses allant jusqu’à 100 Mb/s en téléchargement et 10 Mb/s en envoi. Cela paraît peu, mais c’est amplement suffisant pour de la navigation Internet ou regarder des vidéos en HD. En revanche, il ne faut pas compter sur elle pour le jeu en ligne.

