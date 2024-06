SpaceX annonce Starlink Mini : une antenne très compacte et enfin une excuse pour ne jamais vraiment déconnecter

Les voyageurs connectés vont être ravis : SpaceX a annoncé le lancement de Starlink Mini, une version plus petite et plus légère de son antenne pour son service Internet par satellite.

Après avoir changé son antenne principale, qui promet un meilleur débit, SpaceX a récemment annoncé le lancement de Starlink Mini, une version plus petite et plus légère de son antenne réceptrice pour son service Internet par satellite. Avec cette nouvelle offre, l’entreprise d’Elon Musk souhaite répondre aux besoins des voyageurs en quête de connexion.

Une solution Internet par satellite compacte et légère pour les voyageurs

Starlink Mini est une antenne réceptrice plus petite et plus légère que la version standard de Starlink. Avec un poids de 1,13 kg, support compris, elle est environ 60 % plus légère. Cette légèreté est un avantage considérable pour les voyageurs, qui pourront transporter leur antenne facilement lors de leurs déplacements.

Mais la légèreté de Starlink Mini ne se fait pas au détriment de la performance. Selon SpaceX, la vitesse maximale de téléchargement de l’antenne doit être à peine supérieure à 100 Mbit/s et 11 Mbit/s en téléchargement. Cependant, le routeur WiFi propose le WiFi 5 (802.11ac), tandis que les grandes antennes disposent du 802.11ax (Wi-Fi 6). Cette différence pourrait avoir un impact sur la qualité de la connexion, mais SpaceX assure que cela ne devrait pas poser de problème pour une utilisation classique d’Internet.

Le prix de Starlink Mini est de 599 dollars, soit 100 dollars de plus que l’offre standard de Starlink. Cela peut sembler élevé, mais il faut prendre en compte la légèreté et la compacité de l’antenne, qui en font une solution idéale pour les voyageurs. De plus, SpaceX prévoit de réduire le coût du kit à l’avenir, en fonction de l’impact sur le réseau.

Pour le moment, SpaceX propose un nombre limité de kits Starlink Mini. Les livraisons devraient débuter en juillet 2024. Si c’est pour voyager, il faudra cependant l’associer à un abonnement plus cher, puisqu’il existe deux offres chez Starlink, en fonction de si vous êtes sédentaire ou nomade.