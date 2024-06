La nouvelle antenne Starlink promet un meilleur débit et un prix plus contenu

Il y a du nouveau chez l’entreprise d’Internet par satellite d’Elon Musk. La nouvelle antenne présentée fin 2023 vient enfin d’arriver en France avec quelques bonnes surprises.

Adieu Dishy McFlatface. L’antenne que Starlink a dévoilée en 2021 vient de laisser sa place en France à un nouveau modèle un peu mieux doté techniquement, comme l’a remarqué le site MacGeneration. Le site hexagonal propose désormais par défaut d’acheter la nouvelle antenne « Standard » pour 349 € lors de la souscription d’un abonnement.

L’accessoire n’est en réalité pas si neuf. Starlink l’a présenté au grand public fin 2023 en promettant des débits plus élevés, un passage au Wi-Fi 6 et une meilleure couverture. Cette antenne « standard » aura juste pris son temps avant d’arriver en France, faisant d’abord un petit détour par d’autres pays européens à la mi-avril. Mais ça y est, les fans de l’offre d’Internet par satellite d’Elon Musk peuvent se réjouir, le nouveau matériel est officiellement disponible sur le site français, pour un prix 100 € moins cher que l’ancien.

Plus de débit, plus de couverture

Toutes les nouveautés techniques sont au rendez-vous. Le champ de vision a été augmenté de 100 à 110°, l’accessoire est certifié IP67 et sa résistance au vent a été revu à la hausse pour affronter des bourrasques allant jusqu’à 96 km/h. Le poids n’a pas changé par contre, l’antenne affichant 2,9 kg sur la balance seule et 3,2 kg avec sa béquille.

Côté technique pure, la nouvelle antenne arrive avec un nouveau routeur Wi-Fi 6 (802.11ax) avec un fonctionnement tribande 4 x 4 MU-MIMO. Ce dernier annonce une portée théorique de 297 m², de quoi couvrir confortablement la plupart des maisons équipées. Petit bonus, l’accessoire intègre nativement une prise Ethernet là où les précédents avaient besoin d’un adaptateur. Celles et ceux qui ne veulent pas perdre une miette de débit seront ravis. D’après l’entreprise, le routeur serait capable de gérer jusqu’à 235 appareils connectés.

Une antenne fixe

Seul petit point noir, la nouvelle antenne n’est pas motorisée. Il faudra bien veiller à l’orienter de manière optimale lors de la première installation. Pas un problème pour les utilisateurs et utilisatrices résidentiels, puisque l’antenne n’a pas besoin de bouger constamment. Pour les nomades qui veulent profiter du meilleur débit possible ou qu’il soit, le kit motorisé est toujours disponible à 249 €, mais le routeur de 3e génération n’est pas compris nativement dans l’offre.

Si les oubliés de la fibre seront sans doute ravi de voir arriver une offre moins chère et plus performante chez Starlink, l’Internet par satellite repose toujours sur l’envoi constant de très nombreux satellites qui génèrent de la pollution lumineuse et qui doivent être remplacés fréquemment. Mais face au lent déploiement de la fibre optique, les utilisateurs et utilisatrices loin des nœuds de raccordement font comme ils peuvent. Si vous souhaitez comparer les offres d’Internet par satellite, rendez-vous sur notre guide d’achat dédié.