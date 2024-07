Bouygues Telecom s’associe avec Starlink pour concurrencer Orange

Depuis le lancement de Starlink, les offres d'Internet par satellite ont le vent en poupe. Plutôt que de tenter de créer son propre service, Bouygues Telecom fait le choix raisonnable de s'associer avec Starlink.

Une belle victoire pour le service d’accès à Internet par satellite d’Elon Musk. En France, l’opérateur national Bouygues Telecom a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec Starlink. L’objectif, se renforcer mutuellement face à l’offensive d’Orange dans le secteur.

Pour rappel, Starlink propose une offre depuis 2021 qui permet d’obtenir un débit de 200 à 250 Mb/s dans des zones pourtant non couvertes par la fibre optique, grâce à une connexion par satellite. L’opérateur s’appuie sur un large réseau de satellites en basse orbite, ce qui permet de réduire la latence, qui reste tout de même significative par rapport à une ligne fixe, de l’ordre de 50 ms. Il demande aussi un investissement relativement lourd puisque l’antenne à domicile coûte 400 euros, pour un abonnement mensuel à 40 euros.

Bouygues et Starlink passent la seconde

C’est plus précisément Bouygues Telecom Entreprises qui signe aujourd’hui un accord avec Starlink. L’opérateur français est désormais un revendeur officiel de Starlink en France. De quoi permettre aux entreprises présentes en zone blanche, notamment dans les zones rurales, de pouvoir s’équiper tout en bénéficiant du service après-vente de Bouygues.

Contrairement l’offre grand public de Starlink, les clients Bouygues Telecom auront un accès prioritaire au réseau avec une latence promise comme étant plus faible. Tout cela a toutefois un prix : 215 euros HT pour 1 To de data, et une antenne haute performance facturée 3 000 euros HT.

On imagine que Bouygues Telecom pourrait par la suite proposer un service au grand public. C’est d’autant plus important que l’on approche de la fin du réseau cuivré. Il faut donc préparer les alternatives.

