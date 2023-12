Satellite Orange : tout ce qu’il faut savoir sur le concurrent français de Starlink

Avec Starlink en ligne de mire, les opérateurs télécom du monde entier voient en l'internet par satellite un véritable vecteur d'acquisition d'une clientèle encore cantonnée à l'ADSL, notamment en zone blanche. Orange est l'un des premiers à dégainer son offre en partenariat avec Nordnet. Voici ce que l'on en sait.

L’internet par satellite, ce n’est pas nouveau. Bien avant Starlink et depuis le début des années 2000, plusieurs fournisseurs de services internet par satellite ont opéré dans le pays au fil du temps. Une entreprise notable dans ce domaine est Eutelsat, un opérateur de satellites européen. Ce dernier a fourni des services de communication par satellite, y compris l’accès à Internet, en France et dans d’autres régions.

Cependant, les technologies ont évoluées depuis et le spectre promis par la connexion internet via les réseaux satellitaires s’est considérablement élargi. Au point même d’en devenir presque une alternative à la fibre terrestre, en tout cas pour les territoires les moins desservis ou cantonnés à l’ADSL (dont la fin d’exploitation est déjà programmée), et ils sont encore nombreux en France. L’alternative des réseaux mobiles est encore trop peu fiable étant donné les taux de saturations très importants en zone blanche et surtout les limitations de données imposées par les forfaits.

Après avoir annoncé en juillet 2023 sa volonté de se lancer sur le marché de l’internet par satellite, l’opérateur historique français Orange s’est décidé à annoncer puis lancer son offre dédiée en novembre 2023 sous le nom « Satellite Orange » avec la volonté affichée de faire concurrence à Starlink ou encore Amazon Kuiper. Orange s’est évidemment servi de sa branche Nordnet dont l’opérateur a fait l’acquisition en 2010.

Satellite Orange : combien ça coûte ?

L’offre « Satellite Orange » est affichée dans une section à part de ses abonnements Fibre et ADSL avec Livebox et se retrouve aux côtés des offres internet 4G et 5G Home, il faut dire que les positionnements stratégiques et tarifaires sont assez similaires. Voici donc les prix détaillés.

Prix de l’abonnement : 49,99 euros par mois .

. Prix de la parabole : 8 euros par mois (en location) ou 299 euros à l’achat .

ou . Prix de l’installation par un professionnel (optionnel) : 299 euros .

. Frais de souscription (activation + livraison) : 50 euros.

Au total, sur un an (avec l’option location), l’offre Satellite Orange reviendra à 745 euros. C’est évidemment beaucoup plus cher qu’une offre Livebox (en l’occurrence l’offre Livebox Fibre) qui reviendrait à un peu plus de 400 euros sur la même durée. Notez qu’il est possible dans certains cas d’obtenir une aide de l’État à hauteur de 300 euros pour rembourser l’achat de la parabole si vous choisissez cette option.

Comparé à Starlink, c’est un peu plus cher. L’offre de la firme d’Elon Musk est à 40 euros par mois avec 10 euros de location d’antenne et 23 euros pour l’expédition et la maintenance, soit un total annuel de 623 euros.

Pour aller plus loin

Internet par satellite : quelles sont les offres disponibles en France ?

Est-ce que Satellite Orange est comparable à une offre Livebox Fibre ?

N’attendez pas de « Satellite Orange » les mêmes garanties qu’une offre Livebox fibre classique. L’opérateur ne fournit, par exemple, pas de Livebox, seulement un routeur Nordnet dédié et un accès à la téléphonie fixe (appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine). Pas de boitier TV UHD non plus ni de bouquet TV (en dehors des 26 chaines de la TNT), ce qui est bien dommage vu le tarif. On aurait aimé pouvoir bénéficier des services complets d’Orange.

Satellite Orange : Quels sont les débits annoncés ?

La promesse annoncée par Satellite Orange est de proposer à ses clients une connexion allant jusqu’à 200 Mbit/s en téléchargement et 15 Mbit/s en envoi. L’offre venant d’être lancée, c’est invérifiable en l’état, nous attendrons donc plus de données pour établir ce fait.

Nous pouvons cependant faire des comparaisons avec la concurrence déjà implantée en France et notamment celle de Starlink. D’abord technologiquement puisque Starlink déploie une constellation de satellites en orbite basse autour de la Terre, ce qui permet une latence plus faible et une connectivité plus rapide. Quand bien même chez Nordnet, la connexion est établie par le dernier Eutelsat Konnect VHTS lancé en septembre 2022, il reste un satellite géostationnaire traditionnel et est donc placé à une altitude plus élevée.

Satellites en orbite terrestre basse (Starlink) : entre 540 et 570 km.

Satellites géostationnaires traditionnels (Nordnet) : environ 35 786 km.

Est-ce que les débits de Satellite Orange sont comparables à ceux de Starlink ?

Starlink, c’est une promesse de 200 à 250 Mb/s et 30 à 40 Mb/s en envoi en téléchargement. Cela est donc comparable à ce que propose Satellite Orange. Mais là où la comparaison ne tient plus, c’est au niveau de la latence perçue. Si l’on rapporte la latence en fonction de la distance par satellite, on obtient :

Starlink : 40 à 60 ms de ping.

Nordnet (Orange) : plus de 600 ms de ping.

La solution d’Orange est donc peu, voire absolument pas adaptée à des usages que permet la fibre terrestre comme le streaming en cloud de jeux vidéo par exemple, cela peut aussi avoir un impact sur les téléchargements, le jeu en ligne, les vidéoconférences ou toute autre communication en temps réel avec la vidéo ou même la voix. Évidemment, Orange se garde bien de donner ce type d’information. À ce compte-là, les connexions 4G et 5G sont presque plus adaptées.

Quel public pour Satellite Orange ?

Pour le moment, la technologie promise par Orange n’est pas au niveau de ce que propose un Starlink. On aurait aimé que les tarifs soient fixés en conséquence, mais nous avons vu plus haut que ce n’était pas le cas. De plus, Orange n’a visiblement fait que mettre sa marque sur l’offre Nordnet déjà existante depuis quelques années, ce n’est pas une adaptation des forfaits Livebox au satellite.

Orange vise essentiellement une clientèle résidant dans les zones les plus isolées dites « zones blanches » dont les connexions terrestres et mobiles sont encore trop limitées. Dans l’idée, cela peut être une bonne alternative si le choix est restreint, mais pour le moment, si vous n’avez pas de problèmes à privilégier la solution d’Elon Musk plutôt que la Française, Starlink propose une meilleure offre et plus de garanties.

