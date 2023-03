Amazon Kuiper : l’alternative à Starlink devient concrète avec une promesse d’un débit à 1 000 Mbps

Amazon ambitionne de rivaliser avec Starlink grâce à son projet nommé Kuiper. Désormais, nous connaissons les trois antennes paraboliques qui seront mises à la disposition des clients en fonction de leurs besoins spécifiques.

Le projet Amazon Kuiper n’est pas encore disponible, mais la forme américaine a déjà dévoilé trois antennes paraboliques différentes dans un article de blog. Amazon affirme que ces antennes paraboliques sont à la fois plus abordables et plus performantes que leurs concurrents, notamment Starlink.

Trois antennes en fonction des besoins

L’antenne standard, carrée, mesure environ 28 centimètres de côté pour 2,5 centimètres de hauteur, elle devrait convenir à la majorité des clients. Cette antenne, dont le prix devrait être inférieur à 400 dollars, devrait proposer un débit descendant de 400 Mbps. En comparaison, Starlink propose un débit allant jusqu’à 500 Mbps, avec une antenne facturée à 450 euros et un abonnement de 50 euros par mois.

Amazon a également présenté un terminal plus compact, il mesure moins de 18 centimètres et pèse moins de 450 grammes. Ce modèle offrira une bande passante allant jusqu’à 100 Mbps en débit descendant, il sera particulièrement adapté pour les déplacements. La plus grande antenne mesure environ 48 x 76 centimètres. Cette dernière est principalement destinée aux entreprises qui ont besoin d’une connexion Internet très rapide. Selon Amazon, elle permettra d’atteindre des débits jusqu’à 1 Gbps.

On apprend que tous les modèles d’antennes sont basés sur une puce nommée Prometheus, et développée par Amazon. Cette dernière devrait combiner les performances d’une puce de modem 5G, comme on en trouve dans les smartphones actuels, avec les capacités d’une station de base cellulaire qui peut traiter des milliers de connexions simultanément. La puce Prometheus sera par ailleurs utilisée dans les satellites d’Amazon et dans les antennes passerelles sur Terre, où elle pourra traiter un trafic jusqu’à 1 Tbps.

Objectif : 3 200 satellites en orbite basse

Selon les plans d’Amazon, les deux premiers prototypes du réseau satellite devraient être lancés en mai 2023. La production en série devrait commencer fin 2023. Au premier semestre 2024, Amazon devrait lancer ses premiers satellites en orbite, ce qui permettra aux premiers clients d’en profiter la même année. L’objectif à long terme est de déployer plus de 3 200 satellites en orbite basse, ce qui est dans le même ordre de longueur que Starlink de SpaceX.

Ces satellites exploiteront les fréquences en bande Ka suivantes : 17,7-18,6 GHz (liaison descendante), 18,8-20,2 GHz (liaison descendante) et 27,5-30,0 GHz (liaison montante). La couverture mondiale ne sera pas totale, car ces satellites assureront la couverture des besoins des utilisateurs situés entre les latitudes 56°N et 56°S. Cela englobe l’ensemble du territoire américain (à l’exception de l’Alaska), l’Europe aussi et d’autres régions du monde situées entre ces latitudes.

Amazon prévoit de recourir à tous les principaux lanceurs lourds occidentaux pour déployer ses satellites, à l’exception de ceux de SpaceX et du lanceur japonais H3. Les satellites seront ainsi mis en orbite grâce aux futures fusées Vulcan (United Launch Alliance / ULA), Ariane 6 (ArianeGroup) et New Glenn (Blue Origin). Il est assez logique qu’Amazon collabore avec Blue Origin, car cette entreprise a été créée par Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.

Notons que Starlink a une longueur d’avance considérable. Récemment, après avoir déployé près de 3 000 satellites, Starlink a inauguré une nouvelle génération de satellites. L’offre s’est étoffée, avec des offres adaptées à la mobilité, partout dans le monde, la nouvelle génération de satellites permettra même de proposer internet par satellite dans des voitures et sur des smartphones.

