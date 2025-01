Aujourd’hui seulement, la dernière antenne satellite Starlink avec un meilleur débit est disponible à prix réduit

Starlink, c’est la promesse d’avoir une connexion Internet depuis n’importe quel point du globe grâce à une connexion par satellite. En plus, en juin 2024, l’entreprise a sorti en France sa nouvelle antenne, promettant un meilleur débit. Aujourd’hui seulement chez Rakuten, celle-ci est accessible à 334,99 euros.

Depuis 2021, Starlink propose ses services en France pour rendre Internet accessible à toutes et à tous. Le principe est simple : utiliser la connexion satellite plutôt que par câble, que ce soit du cuivre ou de la fibre optique. Pour ça, Starlink utilise un réseau de satellites en orbite basse, aux alentours des 550 km. Ce qui permet de profiter d’une connexion Internet stable dans plus de 60 pays sur les sept continents. Et l’antenne présentée ici est une nouvelle version datant de juin 2024, promettant un meilleur débit, que vous pouvez avoir avec 15 euros de réduction ce dimanche seulement chez Rakuten, alors que la fin des Soldes approche.

Les points forts de la nouvelle antenne Starlink

L’antenne est enfin certifiée IP67

Elle accueille enfin le WiFi 6 avec une porte théorique de 297 m²

Un débit en téléchargement qui peut aller jusqu’à 300 Mo/s et 15 Mo/s en upload

Le prix, neuf, de la nouvelle antenne Starlink est de 349,99 euros, ce qui est quand même 100 euros de moins que le précédent modèle. Ce produit baisse rarement de prix, mais aujourd’hui seulement chez Rakuten, avec le code RAKUTEN15 dans le panier, vous pouvez la commander pour 334,99 euros. Sans oublier l’abonnement qu’il faut souscrire auprès de Starlink après.

Une antenne satellite pour tous les oubliés de la fibre

Si jamais vous habitez dans une zone blanche, que votre débit actuel n’est pas satisfaisant ou que le déploiement de la fibre n’est pas assez rapide à votre goût, vous pouvez trouver votre bonheur en passant par la connexion satellite que propose Starlink. La société utilise un réseau de satellites en orbite basse, ce qui, éthiquement, peut faire s’interroger sur la pollution lumineuse et les interférences, mais c’est un autre débat.

L’avantage de cette technologie c’est que vous pouvez capter Internet quasiment partout. Il suffit de bien positionner l’antenne tournée vers le ciel pour accrocher le signal d’un satellite au-dessus de votre tête et ainsi déployer un réseau Internet chez vous et sur une surface théorique de 297 m². En plus, sur ce nouveau modèle, Stalrink a augmenté le champ de vision de l’antenne de 100 à 110°, ce qui rend l’accrochage un peu plus facile.

Quelques nouveautés sur cette antenne fixe

L’augmentation du champ de vision n’est pas la seule nouveauté sur cette antenne nouvelle version. Comme on l’a dit un peu plus haut, elle est enfin certifiée IP67, mais ce n’est pas tout puisque sa résistance au vent a été revue à la hausse. Elle peut dorénavant résister à des bourrasques qui vont jusqu’à 96 km/h. Tout ça sans lui faire faire perdre ou prendre du poids puisqu’elle reste à 2,9 kg seule, 3,2 kg avec sa béquille.

Aussi, sur ce modèle, vous serez content de trouver une prise Ethernet pour brancher directement un appareil ou un répéteur. Là où sur le modèle précédent il fallait passer par un adaptateur. En plus, d’après Starlink, le routeur peut gérer jusqu’à 235 appareils. Par contre, cette version de l’antenne n’est pas motorisée, donc il faudra bien la régler une première fois, et aller ensuite l’ajuster de temps en temps puisque Starlink n’a pas opté pour une orbite géostationnaire. Mais grâce à elle, vous pouvez atteindre entre 250 et 300 Mb/s en réception et jusqu’à 15 Mb/s en émission.

Si les offres d’Internet par satellite attise votre curiosité, nous vous invitons à consulter les meilleures offres disponibles en France dans notre comparatif.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.