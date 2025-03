Internet ultra-rapide par laser : voici Taara, le projet fou de Google

Fini les câbles sous terre ou les satellites hors de prix : Google veut envoyer Internet directement par des faisceaux de lumière. Voici le projet Taara.

Internet, on le connaît surtout avec ses câbles en fibre optique ou ses ondes radio qui rebondissent un peu partout. Plus récemment, internet par satellite commence à se démocratiser plus largement avec Starlink.

Mais Google, avec son projet Taara, veut faire autrement : envoyer des données à travers des rayons de lumière invisibles, suspendus dans l’air comme une sorte de magie technologique.

Développé depuis sept ans dans Google X, Taara n’est plus juste un concept. Il prend forme, et surtout, il a une taille correcte. Les premiers appareils, aussi grands qu’un feu de circulation, ont été réduits à une puce de 13 millimètres.

L’idée derrière tout ça ? Rendre Internet accessible là où creuser des tranchées pour la fibre optique coûte un bras ou est carrément impossible. Pensez aux zones rurales, aux îles perdues et ainsi de suite.

Concrètement, comment ça marche ? Les premiers produits, appelés Lightbridges, sont des boîtes d’environ 75 cm posées sur des tours (comme celles des antennes télécom).

À l’intérieur, des miroirs et des capteurs s’alignent tout seul avec un autre boîtier à des kilomètres de là. Résultat : un faisceau lumineux transporte jusqu’à 20 Gbps sur 20 kilomètres.

Mais Google ne s’est pas arrêté là. La nouvelle puce Taara, toute petite, remplace ces gros mécanismes par des algorithmes malins. Fini les miroirs qui bougent : tout est géré par du logiciel. Pour l’instant, elle atteint 10 Gbps sur 1 kilomètre en extérieur, mais les ingénieurs travaillent pour améliorer ces performances.

Aux Caraïbes, ils ont testé cette technologie après qu’un câble sous-marin a rendu l’âme. En Inde, ils ont boosté des zones urbaines en attendant la 5G.

Mais attention, ce n’est pas parfait : un bon brouillard ou des oiseaux qui passent au mauvais moment peuvent couper le signal. Pour beaucoup de situations, cela reste plus pratique que de tirer des kilomètres de fibre ou de compter sur des satellites comme Starlink, qui perdent en efficacité dans les grandes villes.

L’ambition ultime, cela serait de remplacer les ondes radio, qui commencent à être saturées. La lumière, elle, offre une bande passante énorme, presque illimitée. On peut imaginer un monde où chaque tour émet des milliers de faisceaux lumineux pour connecter tout le monde.

Google estime que la nouvelle puce pourrait également conduire au lancement de voitures autonomes qui communiqueraient plus rapidement grâce à Taara. D’après Google, « les possibilités sont aussi illimitées que la lumière elle-même ».

Google a pris plusieurs initiatives de ce type comme le Project Loon : l’idée était d’utiliser des ballons à hélium stratosphérique pour distribuer l’Internet sans fil.