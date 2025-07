Toujours en 2G ? Orange vous propose un ultime coup de pouce pour passer à un appareil 4G ou 5G

La fin désormais actée du réseau 2G chez Orange pousse la firme à s’adresser une dernière fois aux utilisateurs n’ayant toujours pas opté pour un téléphone compatible 4G / 5G. Elle leur propose à présent une offre de reprise de 50 euros sur leur ancien appareil.

Faciliter une transition dont le besoin est devenu on ne peut plus impérieux. C’est l’objectif d’Orange, qui souhaite faire un geste à destination des irréductibles utilisateurs de téléphones 2G, n’ayant toujours pas remplacé leur appareil pour un modèle compatible avec les réseaux 4G et / ou 5G.

Pour favoriser cette transition alors que l’opérateur s’apprête à fermer son réseau 2G (d’ici la fin de l’année), une offre de reprise de 50 euros sur les anciens téléphones 2G vient d’être annoncée par l’entreprise. Orange espère ainsi pousser les retardataires à sauter le pas avant que leur appareil ne soit devenu inopérant faute de réseau compatible.

Un petit coup de pouce d’Orange…

Cette offre se destine vraisemblablement à une toute petite portion d’utilisateurs détenant toujours un appareil ancien, ou dotés d’un vieux feature phone.

L’objectif de ce programme est donc de permettre à ce public restreint d’acquérir, à un tarif plus intéressant, un modèle plus récent offrant une prise en charge des réseaux 4G / 5G.

Cela dit, il y a quand même un hic : Orange restreint ce bonus (surnommé « Opération 2G ») à l’achat en contrepartie de deux appareils bien précis : le Doro Leva L30 ou le Mobiwire Hinto2… Qu’il faudra d’ailleurs aller échanger en boutique contre un vieux modèle 2G.

Source : Allo Forfait

Comme souligne le site spécialisé Allo Forfait, le premier de ces deux modèles est un téléphone à clapet vendu 99 euros — principalement destiné à un public âgé. Le second, un téléphone à touches à peu près aussi rudimentaire que le premier, est pour sa part proposé à 34 euros… et sera donc gratuit dans le cadre de ce plan de reprise.

Si l’on sent tout de même que cette offre est surtout destinée aux seniors, elle aura au moins le mérite de permettre une transition tranquille sur un modèle très basique, certes, mais paré pour une utilisation pendant de longues années : l’un comme l’autre pourront en effet continuer d’être employés après la fermeture du réseau 2G, mais aussi et surtout après celle du réseau 3G, également prévue à moyen terme.