Le saviez-vous ? Orange propose l’offre Box Fibre la moins chère de France, mais elle est cachée

L’offre Coup de Pouce Internet d’Orange est très interessante pour les personnes éligibles. Elle propose une offre complète fibre, téléphone et TV pour moins de 16 euros par mois.

Historiquement, les offres des opérateurs à destination des plus précaires non pas toujours été les plus intéressantes. On garde en mémoire les forfaits mobiles « RSA » à 10 euros par mois quelques jours avant l’arrivée du forfait Free Mobile à 2 euros par mois bien plus généreux.

Mais cette fois, c’est une offre vraiment très intéressante que propose Orange à destination d’un public spécifique qui peut en avoir bien besoin. Une offre peut-être trop peu connue qu’il est bon de mettre en lumière.

C’est quoi l’offre Coup de Pouce d’Orange ?

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

L’abonnement Orange Coup de Pouce Internet est sans doute l’offre d’accès à Internet la moins chère en France.

Internet Fibre ou ADSL (jusqu’à 500 Mbit/s en débit descendant et 500 Mbit/s en débit montant)

Appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, DOM et 110 destinations

Décodeur TV Orange avec accès à 200 chaînes (frais d’activation de 40 euros)

Il s’agit donc d’une offre Triple Play complète, commercialisée à 15,99 euros par mois par Orange. L’offre est de plus proposée sans engagement, sans frais de résiliation et Orange promet de ne pas augmenter les tarifs.

Qui est éligible à l’offre ?

Comme nous l’avons indiqué, il s’agit d’un abonnement spécial prévu pour un public précaire. Voici les conditions d’éligibilité qu’il faut pouvoir justifier à l’aide d’une attestation.

Quotient CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou MSA (Mutualité Sociale Agricole) égal ou inférieur à 700 euros par mois

OU bénéficiaires de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées)

La vérification de l’éligibilité se fait une fois tous les 12 mois après la souscription.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre WiFi 7 Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 23.99€ /mois Découvrir Fibre Série Spéciale Livebox Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s 200 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 49€ FMS offerts Découvrir Toutes les box internet