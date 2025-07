Samsung Galaxy Z Flip 7 : le petit qui voit les choses en grand

Voici le Samsung Galaxy Z Flip 7. Le nouveau smartphone pliable à clapet mise toujours sur la compacité, mais profite d’un agrandissement de ses deux écrans.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le voici, le nouveau smartphone pliable que vous allez sans doute beaucoup croiser dans les publicités ou en magasins : le Samsung Galaxy Z Flip 7 est là.

Pour rappel, la gamme Flip est celle qui rencontre le plus de succès en termes de ventes parmi les pliables de Samsung. Or, le dernier-né a un atout phare à mettre en avant dans cette famille de produits qui a toujours beaucoup misé sur le design.

Un format compact, des écrans plus grands

Commençons par la chose qui saute le plus aux yeux. L’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 7 se débarrasse de la forme atypique qui marquait celui des générations précédentes. Ici, on a une vraie forme rectangulaire et l’impression d’une dalle qui passe en dessous des deux caméras externes du téléphone.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Conséquence immédiate : un affichage plus grand qui passe de 3,4 à 4,1 pouces pour une définition de 1048 x 948 pixels. Aussi, les bordures autour de cette dalle externe sont affinées pour un aspect plus raffiné que par le passé.

Sachez par ailleurs aussi que cet écran du Galaxy Z Flip 7 dispose d’un mode 120 Hz. Il n’est pas adaptatif et on peut retourner à 60 Hz si on le souhaite, mais c’est une nouveauté par rapport au Flip 6.

L’ancien format à gauche comparé au Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Cette transformation en façade pourrait éclipser l’évolution de l’écran interne qui, lui, devient très grand avec une diagonale à 6,9 pouces dans un format 21:9 (donc plus large et confortable qu’avant) avec une définition Full HD+ de 2520 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement, ici, varie automatiquement de 1 à 120 Hz.

Notez que les deux écrans du Galaxy Z Flip 7 jouissent d’un affichage Oled.

Les petites évolutions du design

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 n’a pas droit à une cure de minceur aussi impressionnante que sur le Galaxy Z Fold 7. Cela ne l’empêche d’avoir droit à de petites évolutions. Avec ses dimensions de 75,2 x 166,7 x 6,5 mm quand il est ouvert, il est un peu plus fin que le Flip 6 de 2024 (6,9mm).

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Fermé, le Galaxy Z Flip 7 affiche des mensurations de 75,2 x 85,5 x 13,7 mm. L’appareil pèse 188 grammes sur la balance.

Pour ce qui est de la robustesse, le téléphone a une carapace en Gorilla Glass Victus 2 associée à un châssis et une charnière en aluminium blindé.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

À l’intérieur, la pliure de l’écran pliable a été atténuée grâce, notamment, à un épaississement de la couche de verre ultra fin qui rend, par la même occasion, la dalle plus résistante.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

De l’Exynos pour le Galaxy Z Flip 7

Cette année, le Galaxy Z Flip 7 ne s’équipe pas chez Qualcomm avec un Snapdragon. Au lieu de ça, il s’agit là du premier modèle à profiter d’un Exynos 2500 made by Samsung et gravé en 3 nm. Le SoC est appuyé par 12 Go de RAM pour animer la bête.

Samsung France nous a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une exception européenne comme ça a déjà pu être le cas sur les Galaxy S où seuls les modèles du Vieux Continent étaient dotés d’un Exynos au lieu d’un Snapdragon. Pour ce Galaxy Z Flip 7, la même fiche technique est appliquée à toutes les versions à travers le monde.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Il y a du changement du côté de la batterie aussi avec une plus grande capacité de 4300 mAh, c’est 300 mAh de plus que sur la génération d’avant. La charge filaire plafonnée à 25 W ne bouge pas néanmoins.

Pour ce qui est de la photo, on connaît la formule sans téléobjectif :

caméra principale de 50 Mpx (f/1,8), OIS ;

ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

caméra selfie à l’intérieur de 10 Mpx (f/2,2).

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

C’est donc le capteur de 50 Mpx qui gère le zoom numérique avec Samsung qui promet que la qualité n’en pâtit pas jusqu’à x2. On peut aller ensuite jusqu’à x10.

Enfin, le Galaxy Z Flip 7 est doté, en sortie de boîte, de l’interface One UI 8 basée sur Android 16. Cette nouvelle expérience logicielle vient notamment apporter des widgets mieux pensés et des interactions plus fluides sur l’écran externe du smartphone pliable.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 existe en trois coloris : bleu nuit, noir absolu et corail. Une version vert d’eau est disponible en exclusivité sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Pas d’évolution sur les prix. Ainsi, le Galaxy Z Flip 7 coûte :

1199 euros si vous optez pour la configuration à 256 Go ;

1319 euros pour celle de 512 Go.

La commercialisation est fixée au 25 juillet avec, jusqu’au 24 juillet compris, une offre de précommande permettant de profiter d’une remise de 150 euros pour accéder à la version de 512 Go.