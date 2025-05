Lenovo voit les choses en grand (sauf le prix) avec ses PC portables gaming

Dalle OLED, RTX 5070, Core Ultra 7 : les derniers PC portables gaming de Lenovo ne font pas dans la demi-mesure pour séduire les joueurs et les joueuses en quête d’un ordinateur polyvalent au prix compétitif.

Legion Pro 5i // Source : Lenovo

Le petit monde du PC portable gaming a largement évolué ces dernières années. Autrefois lourds et encombrants, les laptops dédiés au jeu sont peu à peu devenus plus ramassés et faciles à transporter, mais aussi mieux refroidis et donc moins bruyants.

Lenovo s’inscrit clairement dans cette tendance avec son Legion Pro 5i Gen 10, qui parvient à embarquer des composants haut de gamme dans un châssis réduit sans faire aucun compromis.

Le fabricant s’appuie sur le savoir-faire de Nvidia, mais également sur ses propres algorithmes IA pour offrir des performances optimisées à même de satisfaire les gamers comme les professionnels nomades les plus exigeants.

RTX série 5000 : le choix de la puissance

Le premier argument du Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 est évidemment sa puce graphique. La Nvidia GeForce 5070 embarquée dans ce modèle dispose en effet de toutes les avancées technologiques de Nvidia pour maximiser des performances brutes déjà convaincantes.

Le DLSS 4 et la génération d’images assurent une grande fluidité d’affichage dans les jeux les plus gourmands, tandis que Nvidia Reflex 2 synchronise le processeur et le GPU pour minimiser la latence. Indispensable pour les parties en ligne les plus acharnées, où chaque milliseconde peut faire la différence.

Le Ray Tracing est de son côté tout indiqué pour rendre honneur au travail impressionnant des artistes sur les productions vidéoludiques à gros budgets. Cette technique exigeante de rendu réaliste de la lumière est parfaitement gérée par la série 50 du fabricant américain, sublimant le rendu des décors de Silent Hill 2 ou Black Myth Wukong sans mettre le PC à genoux.

Aussi bien taillé pour le jeu compétitif, les œuvres contemplatives ou les jeux les plus exigeants, le Legion Pro 5i s’avère très polyvalent côté gaming.

Legion Pro 5i // Source : Lenovo

150 images par seconde sur GTA V, 120 sur Cyberpunk 2077 en Ultra et plus de 400 sur Valorant : le DLSS 4 fait un travail impressionnant pour dispenser l’affichage le plus fluide et agréable possible, quel que soit le jeu. Pour l’achat du Legion Pro 5i, Lenovo offre d’ailleurs trois mois d’abonnement au Game Pass de Microsoft. Le catalogue très fourni permet de se faire une très bonne idée des capacités extensives de l’appareil en matière de jeu.

Pour son écran, Lenovo appelle OLED

Pour profiter pleinement de cette puissance, ce modèle se dote d’une magnifique dalle OLED de 16 pouces aux caractéristiques ronflantes. Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et temps de réponse inférieur à 1 ms, HDR 1000, contraste énorme, technologie anti-rémanence et faible lumière bleue : parfait pour s’immerger dans les gros titres du moment, mais aussi dans les films et les séries que l’on dévore entre deux sessions de travail ou de jeu.

Le reste de la fiche technique est du même acabit. Outre le véloce processeur Intel Core Ultra 7, les 32 Go de DDR 5 et le téraoctet de SSD, ce modèle profite d’une connectique riche pour faire face à toutes les situations : les ports HDMI 2.1, USB C, Thunderbolt et les 3 USB A côtoient même un port Ethernet. Ce dernier est de plus en plus rare sur ce type de machine.

Malgré tout, le Legion Pro 5i n’est pas spécialement lourd ni encombrant. Lenovo a trouvé le bon équilibre entre puissance brute et compacité, bien aidé par son système de refroidissement maison.

Legion Pro 5i // Source : Lenovo

Le constructeur s’appuie sur des ventilateurs en polymère liquide imprimés en 3D, mais également sur des caloducs et radiateurs en cuivre idéalement placés pour maintenir le châssis et ses composants à bonne température. Le PC n’est pas spécialement bruyant pour autant, grâce à la technologie Acoustic AI Sound Sync qui ajuste la vitesse de rotation des ventilateurs en fonction de la puissance nécessaire à la tâche en cours. Il est toujours possible d’ajuster tout ça manuellement, d’un simple raccourci clavier. Pratique.

Un Legion Pro 7 qui va encore plus loin

Disponible au prix de 2199 €, le Legion Pro 5i de Lenovo a donc bien des arguments à faire valoir. Mais si vous disposez d’un budget un peu plus élevé, le Legion Pro 7i vous tend les bras. Son processeur Intel Core Ultra 9 fait partie des plus puissants disponibles sur le marché, tandis que la carte graphique embarquée peut aller jusqu’à la RTX 5090 pour un combo redoutable qui vous fera envisager l’avenir avec la plus grande sérénité.

La dalle OLED grimpe à 240 Hz de taux de rafraîchissement, le SSD peut aller jusqu’à 2 To et la RAM atteindre 64 Go. Une fiche technique qui se monnaie entre 2999 et 4899 €, et donc réservée à des usages bien particuliers. Mais quand on aime, on ne compte pas !