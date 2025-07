Hello Watt a réussi à négocier un tarif d’électricité intéressant : -18 % sur le tarif réglementé. Voici comment en profiter.

Rassembler les consommateurs pour obtenir les meilleurs prix, car « l’union fait la force » : c’est le pari de Hello Watt, qui relance son achat groupé d’électricité cette année après cinq négociations fructueuses. Pour cette sixième édition, pas moins de 30 000 clients pourraient profiter de remises allant jusqu’à -18 % par rapport au tarif réglementé.

La baisse de 15 % du tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) en février a, sans aucun doute, apporté un peu de répit à de nombreux foyers après la flambée des prix depuis 2022. Mais ce tarif n’est pas nécessairement le plus avantageux du marché. Certains fournisseurs proposent en effet des offres plus compétitives, et particulièrement lorsqu’elles sont négociées dans le cadre d’un achat groupé.

Pour rappel, le principe de l’achat groupé consiste à rassembler des consommateurs pour acheter la même offre d’énergie. L’idée est de se servir de la masse comme d’un levier de négociation afin d’obtenir de meilleurs tarifs et conditions contractuelles. Un acteur professionnel, comme Hello Watt, organise l’opération. Il se charge alors de mener ces démarches de négociations auprès des fournisseurs. Cette année, la campagne — déjà la sixième — a été lancée au début du printemps.

-18 % sur l’électricité et -8 % sur le gaz

Quand Hello Watt avait lancé cette dernière édition, elle avait promis une réduction du tarif d’électricité d’au moins 15 % par rapport au TRVE. Bonne nouvelle : après négociations, la remise a été fixée à 18 %. « En 2025, nous avons obtenu des offres 18 % moins chères que le tarif réglementé de l’électricité » se félicite l’entreprise sur son site. Une réduction qui reste toutefois en dessous du record battu l’année dernière qui était de 29 %.

Dans le détail, les prix proposés sont de :

0,172 6 €/kWh en option base (contre 0,201 6 €/kWh pour le TRVE) ;

de 0,183 2 €/kWh en heures pleines (contre 0,214 6 €/kWh pour le TRVE) ;

et de 0,146 3 €/kWh en heures creuses (contre 0,169 6 €/kWh pour le TRVE).

En revanche, les abonnements s’alignent à ceux du TRVE, comme le montrent ces images :

Abonnements et tarifs en option Base. // Source : Hello Watt

Abonnements et tarifs en option Heures creuses/ Heures pleines. // Source : Hello Watt

Pour le gaz, Hello Watt a réussi à obtenir une réduction de 8 % par rapport au prix repère de juin 2025. Résultat, l’offre est à :

0,129 5 €/kWh pour les usages de cuisson et d’eau chaude

0,102 9 €/kWh pour le chauffage

Ces tarifs sont garantis pendant un an pour l’électricité, et trois ans pour le gaz (une durée relativement longue pour ce segment).

Alpiq et Gaz de Bordeaux

La démarche d’un achat groupé passe par plusieurs étapes. Il y a d’abord la phase de préinscription, durant laquelle les consommateurs intéressés s’inscrivent pour faire partie du « groupe ». Vient ensuite la mise en concurrence, étape où les négociations sont menées pour décrocher les meilleures conditions tarifaires. Une fois les offres sélectionnées, elles sont annoncées aux participants, qui peuvent alors décider de souscrire ou non.

En juin dernier, Hello Watt a fait état d’au moins 30 000 préinscriptions. L’entreprise a depuis révélé les fournisseurs retenus pour cette édition, à l’issue de plusieurs tours de négociations.

Vous pouvez également prendre connaissance de notre comparateur de fournisseurs d’électricité pour trouver le moins cher. Précisons également que l’offre EDF Tempo peut se révéler encore plus intéressantes selon les foyers.

Pour l’électricité, ce sera ainsi l’acteur suisse Alpiq. Ce dernier serait, selon Ouest France, parmi les fournisseurs les mieux notés par le Médiateur de l’énergie grâce à une bonne qualité de service et un faible nombre de saisines par rapport aux concurrents. Pour le gaz, c’est Gaz de Bordeaux qui a été retenu, une entreprise déployée dans le pays depuis 2012.

Les personnes préinscrites peuvent désormais choisir de souscrire ou non à ces offres. Celles qui souhaitent en profiter ont jusqu’à fin juillet pour le faire. Il est également possible de s’inscrire sans avoir profité des préinscriptions.