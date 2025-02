« Les factures étaient faites à la main » : cette offre alléchante pour revendre l’énergie des panneaux solaires tourne au cauchemar pour les clients

Malgré des tarifs de rachat d’électricité solaire de plus en plus bas, le fournisseur d’énergie JPME se retrouve actuellement avec des impayées. Après plusieurs mois d’attente, bon nombre de ses clients ont saisi le Médiateur national de l’énergie.

Pour tirer pleinement parti de leurs installations, la plupart des particuliers équipés de panneaux photovoltaïques revendent le surplus ou l’intégralité de leur production à EDF OA (Obligation d’Achat). Cependant, ceux qui ne sont pas éligibles à cette offre, ou qui recherchent des tarifs de rachat plus avantageux, se tournent parfois vers d’autres fournisseurs d’énergie.

Attirés par la promesse d’un paiement annuel et des tarifs (initialement) alléchants, de nombreux particuliers ont souscrit à l’offre « e-surplus » de JPME. Mais depuis près de deux ans, ce fournisseur est au cœur des critiques alors qu’il ne parvient plus à régler les factures. Selon le site Moneyvox, le Médiateur national de l’énergie a déjà reçu plusieurs centaines de saisines à ce sujet.

Victime de son succès ?

JPME associe ces retards de paiement à un afflux inattendu de clients. Les souscriptions ont largement dépassé les prévisions, mettant à rude épreuve les capacités opérationnelles de l’entreprise. En plus des difficultés de gestion qui ont résulté, cela a entraîné des retards administratifs. « Il a fallu reconstruire entièrement une base de données complète en intégrant les paramètres spécifiques de chaque contrat client », explique le fournisseur sur son site.

« L’ancienne direction de l’entreprise a lancé une offre innovante, qui a attiré beaucoup de clients. La grosse erreur, c’est qu’économiquement, cela n’avait pas de sens et qu’en plus, l’entreprise n’était pas structurée et n’avait pas les outils pour gérer cela. Par exemple, les factures étaient faites à la main, il y avait des contrats format papier… Pour des milliers de clients, ce n’est pas possible », selon Harold Maarek, directeur commercial et marketing arrivé en novembre 2024 chez JPME.

Mais pourquoi un tel engouement ? Il faut croire que JPME a su jouer la carte de l’attractivité tarifaire. En effet, ses prix de rachat étaient bien supérieurs à ceux d’EDF OA. En 2023 par exemple, ils atteignaient 17,21 cts/kWh, contre environ 12 cts pour EDF OA. Aujourd’hui, l’entreprise reconnaît que son modèle économique initial n’était pas viable. Résultat : les tarifs (variant suivant le marché le marché) se sont aujourd’hui effondrés, atteignant les 3,56 cts/kWh. À titre de comparaison, EDF OA rachète actuellement l’électricité à 12,69 cts/kWh pour les installations de moins de 9 kWc et à 7,61 cts/kWh pour les plus grandes (tarifs en vigueur du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025). Le tarif est censé dégringoler dans les jours à venir pour EDF.

Le Médiateur national et le GPPEP sollicités

JPME affirme faire du traitement des retards une priorité absolue et assure avoir mis en place un plan d’action dédié. Sur son site, l’entreprise promet également de régler toutes les factures « dans les plus brefs délais ».

En attendant, les saisines auprès du Médiateur national de l’énergie se multiplient et se comptent désormais par centaines. Rien qu’en 2025, on en dénombrerait déjà plus de 200 selon Moneyvox. Cela laisse penser que le nombre de particuliers concernés est bien plus élevé. Aux dernières nouvelles, le service client de JPME n’est plus joignable par téléphone selon le Médiateur sur son compte X.

De son côté, le Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) aurait reçu aussi plusieurs centaines de sollicitations et a déjà engagé des procédures judiciaires en référé. Affaire à suivre…