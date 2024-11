Les arnaques aux panneaux solaires existent, voici comment les repérer

Et si vous pouviez faire fondre votre facture d’électricité et gagner en pouvoir d’achat grâce à l’énergie solaire ? Une promesse alléchante et réaliste, à condition d’être en mesure de déceler les arnaques.

Installer des panneaux photovoltaïques peut coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros. En raison de l’augmentation notoire des tarifs de l’électricité ces dernières années et des aides proposées par l’État, les Français sont incités à s’équiper.

Un tel engouement n’a pas échappé aux escrocs, qui n’hésitent pas à abuser de la technicité de ces dispositifs pour arnaquer leurs victimes. Entreprises fantômes, fausses promesses, malfaçons, leurs approches sont variées. Découvrez les points d’attention à connaître avant de signer.

Même avec les aides de l’État, le zéro reste à charge n’existe pas

MaPrimeRénov’, certificats d’économies d’énergie (CEE), prime Coup de pouce, toutes ces mesures proposées par l’État sont bien réelles, mais elles ne s’appliquent pas aux panneaux solaires. Seules trois aides sont valables pour un tel projet, en plus de celles éventuellement financées par la région et le département :

la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, dont le montant dépend de la puissance du matériel installé et de sa production effective ;

un taux de TVA réduit de 20 à 10 % sur la vente de votre électricité, à condition que les panneaux solaires n’excèdent pas les 3 kWc ;

la revente de tout ou partie de l’électricité produite à un tarif avantageux fixé par l’État.

Les escrocs n’hésitent pas à gonfler ces montants en laissant supposer que le projet peut intégralement être financé par les aides, ce qui est impossible. Avant de s’engager, il est donc essentiel d’affiner les devis et de vérifier tous les chiffres avancés par les installateurs.

Des conseillers publics France Rénov sont d’ailleurs chargés d’accompagner les particuliers dans l’estimation de leurs aides.

Dans le prolongement, si un professionnel affiche des prix bien plus attractifs que ses homologues, faites preuve de vigilance. Des tarifs excessivement bas sont soit gage d’un matériel de mauvaise qualité, soit d’une pose non conforme, soit d’une entreprise douteuse.

Se renseigner sur le prestataire, même si le devis semble cohérent

Même si les prix semblent cohérents au regard de la prestation, il est indispensable de se renseigner sur l’installateur. Lors d’un premier échange ou via internet, obtenez son numéro Siret.

Grâce à ce numéro d’identification des entreprises, vous pouvez savoir via des sites spécialisés comme Societe.com ou Verif.com sa date de création et le nom du dirigeant. Si celle-ci existe depuis plusieurs années, c’est un bon signal, car les escrocs agissent généralement sur de courtes périodes avant de disparaître et de fermer leur société.

Un artisan fiable est généralement certifié // Source : maddybris via Pixabay

En complément, n’hésitez pas à consulter les commentaires d’anciens clients sur votre moteur de recherche, mais inutile de regarder les avis de leur site officiel, puisqu’il peut s’agir de faux.

Ce secteur étant normé, vous pouvez également évaluer la fiabilité et la compétence d’un artisan avec ses labels et certifications. Les artisans les plus reconnus disposent, en effet, de la vignette RGE (Reconnu garant de l’environnement), Qualit’ENR, Qualibat, Qualifelec ou Certisolis TC.

Des devis à regarder à la loupe

Pour établir un devis fiable, les professionnels ont nécessairement besoin d’analyser la toiture de votre maison, sa surface, son orientation, son inclinaison, puis d’échanger avec vous pour bien comprendre vos besoins. Ne signez rien avec un commercial trop pressé, qui ne se déplace pas avant de réaliser un devis.

Une fois ce dernier établi, des outils comme le site Évaluer mon devis photovoltaïque proposé par le ministère de l’Économie vous permettent d’évaluer la pertinence de la proposition.

Afin d’éviter des coûts de réparation massifs, il est essentiel de vérifier toutes les conditions d’assurances et les garanties prévues au contrat // Source : ulleo via Pixabay

Enfin, il est indispensable de :

lire les conditions générales ;

vérifier que l’entreprise respecte bien les 14 jours de délai de rétractation imposés par la loi ;

regarder les garanties et assurances associées au contrat (garantie décennale, garantie des panneaux, garantie de puissance, assurance dépannage)

analyser l’échelonnement du paiement, les escrocs ayant tendance à exiger un règlement majoritaire ou total avant le début des travaux. Au-delà de 30 % d’acompte, c’est suspicieux.

Dans tous les cas, ne signez jamais dans l’urgence et prenez le temps de contacter plusieurs organismes pour bien comparer les prix et les types de panneaux proposés.

Un assistant virtuel pour vous aider à déceler les escroqueries

Certains spécialistes de la cybersécurité proposent des outils en ligne pour vous aider à distinguer les arnaques. Le chatbot Scamio de Bitdefender en est un bel exemple.

Accessible gratuitement sur le navigateur de votre choix, WhatsApp et Messenger, cet assistant virtuel vous indique sur la base d’une URL, d’un mail, d’un SMS ou d’une capture d’écran si le contenu et le prestataire semble fiable ou non.

Un texte, un message, un lien, une image : vous choisissez le contenu et Scamio vous dit si vous risquez le phishing. // Source : Bitdefender

Cette solution présente l’avantage d’être mise à jour régulièrement et de recenser les escroqueries les plus récentes et les plus répandues sur Internet.

Pour aller encore plus loin et éviter de visiter des sites de panneaux photovoltaïques malveillants et frauduleux, l’éditeur propose sa solution Bitdefender Ultimate Security. Complète et abordable, puisqu’elle est actuellement disponible à 89,99 euros par an au lieu de 139,99 euros, elle protège jusqu’à 10 de vos appareils contre tout type de cybermenaces. Elle vous alerte également en cas de détection de fraude et surveille que vos données personnelles ne sont pas compromises.