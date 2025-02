Voici les offres d’électricité les moins chers de France avec les nouveaux tarifs

Les tarifs de l’électricité ont été revus au 1er février, et les cartes sont rabattues entre les offres de marché et celles au tarif réglementé. Si vous vous demandez si votre offre est toujours la bonne, ou s’il y a mieux ailleurs, vous êtes au bon endroit puisqu’on les compare pour vous.

La guerre des prix est presque de retour sur le marché de l’électricité. Après des hausses à répétition, le 01/02/2025 pour la première fois depuis longtemps, les prix du kilowattheure d’électricité ont baissé, mais pas de la même manière pour tout le monde. Ainsi, selon l’offre que vous aviez avant février 2025, vous pourriez avoir un intérêt à changer.

Nous allons faire le tour des offres aux tarifs réglementés d’EDF, mais aussi de quelques offres de marché pour voir celles qui valent le coup de celles qu’il faut à tout prix éviter.

Vous pouvez également jeter un coup d’oeil à notre comparatif des fournisseurs d’électricité.

Une baisse des prix de 15 % ? Oui, mais pas pour tout le monde

En janvier 2025, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé une baisse moyenne de 15 % des tarifs réglementés de vente d’électricité, qui a été ensuite suivie par les pouvoirs publics. Cependant, comme vous le savez probablement, votre facture d’énergie est loin d’avoir diminuée de 15 %. La principale raison à cela est la fin du bouclier tarifaire, auquel il faut jouter une hausse de diverses taxes composant le prix d’un kilowattheure TTC.

Ainsi, une diminution de 15 % sur le prix hors taxe est bien là pour tout le monde, mais une fois que l’on ajoute toutes les taxes, la différence est bien plus faible. Pire, la CRE annonce que les clients qui ont une offre de marché pourraient même voir leur facture augmenter à cause de la hausse des taxes et du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.

Pour rappel, il existe deux types d’offres d’électricité en France :

Le tarif réglementé de vente d’électricité (TRV), fixé par les pouvoirs publics et disponible chez EDF et les entreprises locales de distribution ;

Les offres de marché d’électricité, proposés depuis 2007 par de nombreux fournisseurs d’électricité, sans intervention des pouvoirs publics. Ces offres peuvent être à prix fixe, variable, indexés sur le TRV ou non, et changer en cours d’année fréquemment.

Comme le marché de l’électricité est revenu à des niveaux bien plus bas qu’en 2022, le TRV s’adapte et EDF répercute la baisse assez significativement pour le tarif bleu : l’option Base baisse de 20 %, et l’option Heures Creuses baisse de 21 % en heures pleines et 18 % en heures creuses.

Option Tarifaire Prix après le 01/02/2025 Prix avant le 01/02/2025 Évolution Base 0,2016 €/kWh 0,2516 €/kWh -20 % Heures Pleines 0,2146 €/kWh 0,27 €/kWh -21 % Heures Creuses 0,1696 €/kWh 0,2068 €/kWh -18 %

Attention toutefois, le prix de l’abonnement mensuel augmente légèrement, rendant le gain moins significatif pour les petites consommations. Et pour l’option Tempo, c’est encore différent.

L’option Tempo ne baisse quasiment pas

Si les options Base et Heures Creuses affichent une nette évolution à la baisse de leurs tarifs, ce n’est pas du tout le cas de l’option Tempo. En effet, la baisse est bien là, mais elle est très subtile : -0,6 % en heures creuses et -3,5 % en heures pleines pendant les jours bleus, qui représentent plus de 80 % des jours de l’année.

Tarif Prix après le 01/02/2025 Prix avant le 01/02/2025 Évolution Heures Creuses jour bleu 0,1288 €/kWh 0,1296 €/kWh -0,6 % Heures Pleines jour bleu 0,1552 €/kWh 0,1609 €/kWh -3,5 % Heures Creuses jour blanc 0,1447 €/kWh 0,1486 €/kWh -2,6 % Heures Pleines jour blanc 0,1792 €/kWh 0,1894 €/kWh -5,4 % Heures Creuses jour rouge 0,1518 €/kWh 0,1568 €/kWh -3,2 % Heures Pleines jour rouge 0,6586 €/kWh 0,7562 €/kWh -12,9 %

Pour constater une baisse significative, il faut aller voir la dernière ligne, à savoir les heures pleines lors des jours rouges… qui sont terminés pour la saison en cours. C’est donc une fausse baisse, puisque les tarifs pourront être revus en août ou novembre prochain, où l’on retrouvera potentiellement des jours rouges plus coûteux.

Pour mieux comprendre l’évolution des tarifs, sur un mois complètement bleu, avec une consommation de 500 kWh répartie à 60 % en heures creuses et 40 % en heures pleines, l’économie suite à la mise à jour des tarifs est de 1,38 €, mais l’abonnement ayant augmenté (abonnement 12 kVA à 20,96 € contre 19,56 € auparavant) d’autant, il n’y a aucun gain significatif.

Mais que les abonnés tempo ne fassent pas la tête, car cela est bien pire pour d’autres offres, à savoir les offres de marché.

Les offres de marché ne sont plus de bonnes affaires pour le moment

Si le TRV a baissé, c’est loin d’être le cas des offres de marché, qui se prennent de plein fouet la hausse des taxes, alors qu’elles avaient déjà répercuté il y a quelques mois la baisse des prix SPOT de l’électricité.

Chez EDF par exemple, certaines offres de marché sont plus chères que les options base ou heures creuses, et donc bien entendu que l’option Tempo, qui reste de très loin la moins chère du marché actuellement.

Les diverses offres Vert Électrique affichent des tarifs très élevés, avec par exemple Vert Électrique Option Base à 0,2575 €/kWh, ou bien Vert Électrique Auto à 0,3106 €/kWh en heures pleines et 0,1756 €/kWh en heures creuses.

Vous pouvez voir les grilles tarifaires par vous-même, et constater que Vert Électrique, Vert Électrique Week-End, Vert Électrique Auto et Vert Électrique Régional sont toutes beaucoup plus chères qu’avant.

Les offres Zen, qui avaient baissées au 01/01/2025, ont nettement augmenté un mois plus tard, avec près de 10 % d’augmentation pour Zen Fixe (option base ou option heures creuses), mais cette dernière reste plus économique que le tarif bleu. Zen Online, Zen Week-End Plus et Zen Week-End sont quant à elles à oublier tant elles sont devenues trop chères.

Chez les autres fournisseurs d’énergie, nous retrouvons le même son de cloche avec par exemple l’offre Charge’Heures de Totalenergies qui est alléchante sur le papier avec 4 heures par nuit, dites « Super Creuses », mais qui sont plus chères que les heures creuses en jour bleu Tempo, et où le reste de la journée est encore plus cher que l’option heures creuses d’EDF.

Parmi les quelques exceptions, nous pouvons par exemple citer la bellenergie, qui parvient à proposer des offres à prix garanti qui est pour le moment moins chère que le tarif réglementé. Il y a également Octopus Energy, qui s’adresse à des profils toutefois très atypiques, qui ont une grosse part de leur consommation portée par la charge de leur voiture électrique, qui peut être rechargée pour 5 à 8 centimes par kilowattheure.

La bonne nouvelle est que si votre option tarifaire ou opérateur actuel ne convient pas, il n’y a pas beaucoup d’efforts à faire pour en changer.

Changer d’offre est facile et gratuit

Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, changer d’offre ou de fournisseur d’énergie est simple et gratuit. Il n’y a pas d’engagement, ni de frais de résiliation, ce qui rend les modifications de contrat plutôt intéressantes pour le client final. Chez EDF par exemple, seule la mise en service est facturée lors d’un changement d’offre, à 1,45 € HT ou 1,74 € TTC.

Si vous avez par exemple une offre de marché et que vous passez en Tempo, cette somme sera amortie en quelques jours seulement, tant les gains seront conséquents. N’hésitez donc pas à choisir une offre qui correspond à vos besoins et au meilleur prix aujourd’hui, quitte à en changer plus tard.

Pour aller plus loin

Fournisseurs d’électricité : Comparatif des meilleures offres

À titre d’exemple, maintenant qu’il n’y a plus de jours rouges pour la saison Tempo en cours, il est très intéressant de profiter des prix bas des jours bleus et blancs jusqu’à l’hiver prochain, et éventuellement changer d’option lorsque les premiers jours rouges arriveront.

Prenez garde cependant : avec l’option Tempo, les heures creuses sont toujours entre 22 heures et 6 heures. Si vous aviez un contrat heures creuses avec des plages différentes, où même parfois avec des heures creuses en pleine journée, ce ne sera plus le cas. Il conviendra alors de réadapter vos usages pour bénéficier au mieux du nouveau créneau nocturne.

Quoi qu’il en soit, durant cette période où les tarifs fluctuent, regardez bien la grille tarifaire de votre offre actuelle : si elle est plus haute qu’ailleurs, vous savez ce que vous avez à faire.