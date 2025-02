SFR apporte un énorme changement à toutes ses offres mobiles, même les moins chères

Après avoir généralisé la 5G à toutes ses offres professionnelles, SFR annonce l’introduction de cette norme dans toutes ses offres mobiles destinées au grand public. Même le forfait avec 2 heures d’appel et 1 Go de data n’y échappe pas.

En 2025, la 5G n’est plus un luxe ! C’est en tout cas ce que nous fait comprendre SFR avec cette évolution apportée à tous ses forfaits mobiles. Dans un communiqué de presse, l’opérateur au carré rouge annonce introduire la 5G dans tous ses forfaits mobiles grand public, chose déjà faite quelques jours auparavant pour les offres destinées aux professionnels.

La 5G dès 5,99 euros par mois

SFR est donc le deuxième opérateur mobile à généraliser la 5G à tous ses forfaits mobiles, après Bouygues Telecom (hors B&YOU). Hormis que les forfaits de SFR permettent d’en profiter à des prix plus accessibles. À l’heure actuelle, le catalogue de SFR propose quatre forfaits mobiles, tous sans engagement et en 5G, et un cinquième fourni avec un téléphone :

Forfait 2h 1 Go à 5,99 euros par mois (1,99 euros par mois pour les abonnés SFR Box)

Forfait 20 Go à 15,99 euros par mois (8,99 euros par mois pour les clients SFR Box)

Forfait 200 Go à 19,99 euros par mois (14,99 euros par mois pour les clients SFR Box)

Forfait 250 Go à 25,99 euros par mois (20,99 euros par mois pour les clients SFR Box)

La 5G pour le plus grand nombre, une gamme simplifiée et des enveloppes data riches, à des prix compétitifs. Tout cela, allié aux performances des réseaux 5G et fibre dans lesquels nous ne cessons d’investir, va nous permettre de proposer la meilleure expérience possible à nos clients. Éric Pradeau, directeur exécutif Grand Public de SFR

Un passage au tout-5G pour égratigner la concurrence et qui pourrait grandement bénéficier à SFR, dernièrement sacré leader du marché mobile français par le comparateur nPerf. Pour rappel, le dernier baromètre nPerf attribue à l’opérateur au carré rouge la première place sur les performances globales de son réseau mobile et la première place ex-æquo avec Orange sur le réseau 5G.

Qu’en est-il de la 5G SA chez SFR ?

Cette généralisation de la 5G pourrait présager autre chose : l’arrivée de la 5G SA dans les offres mobiles grand public. On imagine très bien l’opérateur au carré rouge emboîter le pas à Free et Orange, d’autant plus que son réseau 5G+ est déployé depuis fin 2023, que des expérimentations ont déjà été menées et que des offres SFR Business proposent déjà la 5G+ aux entreprises et aux professionnels.

