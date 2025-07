Une batterie solaire à partir de 449 € seulement : voici les offres Prime Day Bluetti

Et si vous profitiez des Prime Day d’Amazon pour vous équiper d’un générateur électrique ? Le spécialiste en la matière Bluetti affiche justement de belles remises sur ses meilleures références.

Les grandes batteries électriques ne sont plus réservées aux propriétaires de vans. Ces appareils sont devenus si puissants qu’ils peuvent même vous permettre de réaliser de belles économies à domicile.

Déjà réputée pour l'excellent rapport qualité-prix de ses appareils, la marque Bluetti affiche pour les Prime Day d'Amazon jusqu'à 655 euros de remise sur ses derniers modèles.

Bluetti Elite 100 V2 : une mini-batterie pour vous accompagner partout

Tout juste dévoilé, le Bluetti Elite 100 V2 est déjà en réduction sur Amazon. Lancé à 799 euros, ce modèle compact et ultra-léger (11,5 kg) est accessible à tout juste 521 euros.

Pour un prix aussi contenu, cette station monte à une puissance maximale exceptionnelle de 3600 W, soit de quoi alimenter n’importe quel appareil. Silencieux, puisqu’il n’excède pas les 30 dB, ce générateur sait se faire oublier la nuit lorsque vous avez besoin de raccorder un ventilateur par exemple.

En prime, ce modèle se recharge en un temps record : en 1 heure sur secteur, en moins de deux heures sur une voiture, ou encore en 1h20 avec un panneau solaire de 1000 W.

Performant, peu encombrant et abordable, le Bluetti Elite 100 V2 constitue la bonne affaire de ces Prime Day 2025.

Bluetti Elite 200 V2 : un concentré de puissance dans un format mini

Généralement, plus un générateur électrique est puissant et endurant, plus il est encombrant. Mais pas les stations Bluetti. La preuve avec son tout dernier modèle, le Elite 200 V2.

De la taille d’une boîte à chaussures et pesant à peine 24,2 kg, ce générateur électrique peut alimenter jusqu’à 7 appareils simultanément et délivrer jusqu’à 2600 W d’énergie. Ce niveau peut même être boosté à 3900 W en cas de besoin grâce au mode Power. Avec une telle puissance, vous pouvez quasiment brancher tout type d’électroménager, du four au réfrigérateur en passant par la bouilloire. Dotés de résistances, ces appareils sont rarement compatibles avec les générateurs électriques.

Parfait pour apporter du confort lors de ses excursions, même les plus imprévues. Car l’autre force du Bluetti Elite 200 V2, c’est sa charge ultra-rapide. Une heure suffit pour atteindre 80 % d’autonomie. Et pour ne jamais manquer de courant, il suffit de le raccorder à des panneaux solaires (jusqu’à 1000 W) pour refaire le plein.

Une fois de retour à domicile, ce générateur se range sans encombre dans un placard. Et si vous prévoyez de réaliser des travaux ou si vous subissez une panne de courant inopinée, la station peut prendre le relais de votre installation électrique.

À l'occasion des Prime Day et jusqu'au 11 juillet, cet excellent générateur électrique est disponible à 949 euros au lieu de 1499 euros.

Bluetti AC70 et AC180 : de bonnes alternatives à prix léger

Si vous avez l’habitude de vous contenter de l’essentiel lors de vos escapades à la campagne, Bluetti a intégré deux modèles abordables à son catalogue : l’AC180 et l’AC70.

Leur atout : leur ultra-mobilité, ces deux stations pesant respectivement 10,2 et 16 kg.

En dépit de leur taille contenue et de leur légèreté, les AC180 et AC70 ne manquent pas d’arguments. Dotés de 2 prises de 230 volts, de ports USB-A, USB-C PD, d’un allume-cigare et délivrant simultanément jusqu’à 2700 W pour l’AC180 et 2000 W pour l’AC70, ces générateurs sont capables d’alimenter tous types d’appareils.

Inspirés des modèles premium, les AC180 et AC70 peuvent se recharger à l’aide de panneaux solaires (jusqu’à 500 W), ou même via votre véhicule. Parfait pour ne jamais être à court de jus.

Jusqu'au 11 juillet, les Bluetti AC180 et AC70 sont respectivement disponibles aux prix planchers de 569 et à 427 euros.

Bluetti AC200L : un générateur premium à prix léger

Un générateur haut de gamme se reconnaît par sa puissance maximale, le nombre de prises intégrées et une certaine modularité. Culminant à 3600 W avec le mode Power et doté d’une large palette de sorties dont 4 prises de courant CA de 230 Volts, 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, 1 allume-cigare et 1 port RV, le Bluetti AC200L est l’un des plus premium du constructeur.

La marque a même prévu des batteries additionnelles pour accroître en un clin d’œil son autonomie. La B300 comprenant 3072 Wh en fait partie. Vous pouvez en raccorder jusqu’à deux sur l’AC200L et ainsi atteindre un total de 8192 Wh, soit de quoi alimenter un appartement complet pendant plus d’une journée.

Et pour couronner le tout, vous pouvez recharger ce générateur avec de puissants panneaux solaires (jusqu’à 1200 W), voire coupler recharge sur secteur et par voie solaire si vous êtes pressé.

Pendant quelques jours seulement, le Bluetti AC200L est disponible avec une belle remise de 655 euros ramenant son prix de 1699 à 1044 euros.