Les batteries XXL de Bluetti sont enfin à prix réduits pour le Black Friday

Vous souhaitez stocker de l’électricité chez vous ou bien charger vos appareils lors d’un (long) voyage en van ? Les batteries Bluetti sont en promotion pour le Black Friday.

Si vous pensiez encore que le marché des batteries se limitait à celles que l’on branche à son smartphone lors de ses voyages en avion, c’est que vous ne connaissez pas Bluetti.

Le constructeur propose une large gamme d’immenses batteries, aussi efficaces pour charger vos appareils lors de vos soirées camping que pour alimenter toute votre maison. Il y a même des panneaux photovoltaïques pour gagner en indépendance énergétique.

Pour le Black Friday, Bluetti affiche de grandes promotions sur une partie de son catalogue. En complément, les lecteurs de Frandroid ont droit à une remise supplémentaire de 5 % avec le code bluettifrandroid.

Découvrir les offres Black Friday de Bluetti bluettifrandroid

Bluetti AC180 : la batterie XXL à emmener partout avec soi, mais pas dans un sac à dos

Imaginez une petite batterie pour smartphone, donnez-lui 50 fois plus de puissance, des ports supplémentaires, et vous obtenez la Bluetti AC180.

Avec ses 17 kilos, hors de question de porter la Bluetti AC180 dans votre sac à dos. En revanche, vous pouvez l’emmener avec vous lors de vos après-midi pique-nique, de vos weekends en camping, voire dans un van emménagé pour répondre à vos besoins en électricité.

La batterie Bluetti AC180 // Source : Bluetti

À titre d’exemple, sa capacité de 1 152 Wh permet de recharger 60 fois un smartphone ou d’alimenter un petit frigo pendant une dizaine d’heures. Pour cela, la Bluetti AC180 n’embarque pas que des ports USB, puisque l’on trouve aussi deux prises CA (courant alternatif) de 230 V, comme sur les murs de votre logement.

Notez enfin qu’il ne faut qu’un peu moins de deux heures pour charger entièrement la batterie AC180 sur une prise secteur. Un petit exploit pour une telle capacité.

Pendant le Black Friday, c’est une remise de 35 % qui attend la Bluetti AC180. Son prix passe alors de 999 à 649 euros.

Découvrir la batterie Bluetti AC180 à 649 euros bluettifrandroid

La Bluetti AC70, moins puissante (capacité de 768 Wh), mais plus compacte, profite aussi d’une belle remise et passe de 699 à 479 euros.

Bluetti AC200L : pour une installation évolutive

Plus intelligente, plus puissante et évolutive, la Bluetti AC200L est réservée aux usages les plus ambitieux. Si elle peut très bien fonctionner seule, son principal atout est la possibilité d’y connecter des packs de batteries supplémentaires. La capacité maximale peut alors atteindre les 8 192 Wh.

La batterie Bluetti AC200L // Source : Bluetti

Pour quoi faire ? Les possibilités sont nombreuses : pallier des coupures d’électricité, produire son énergie solaire et la stocker, profiter d’une électricité moins chère en heure creuse pour charger les batteries…

Connectée en Wi-Fi ou en Bluetooth à votre smartphone, la batterie Bluetti AC200L peut être contrôlée depuis une application mobile. Vous pouvez ainsi suivre la consommation des appareils branchés à l’application, choisir la vitesse de charge de la batterie, ajuster la fréquence de sortie des prises…

Seule, la batterie Bluetti AC200L s’affiche en promotion au prix de 1 399 euros, au lieu de 1 799 euros, pour le Black Friday.

Découvrir la batterie Bluetti AC200L à 1 399 euros bluettifrandroid

Vous pouvez également profiter de packs en promotion :

la Bluetti AC200L avec une extension de batterie de 2764 Wh est à -25 %, soit 2 698 euros ;

la Bluetti AC200L avec le Charger 1 pour charger depuis la batterie d’une voiture est à -23 %, soit 1 698 euros.

Bluetti PV350 : un panneau solaire pour produire sa propre énergie

Et si vous produisiez vous-même votre énergie ? C’est ce que permet le panneau solaire PV350 de Bluetti, notamment compatible avec la batterie AC200L.

Le panneau solaire Bluetti PV350 // Source : Bluetti

Pliable, et donc facilement transportable, ce Bluetti PV350 peut aussi bien être utilisé dans une configuration nomade que sédentaire. Placé au fond du jardin ou en camping, il peut générer une puissance maximale théorique de 350 W.

Vous pouvez d’ailleurs utiliser le panneau solaire Bluetti avec une batterie provenant d’un autre constructeur. Veillez simplement à ce qu’elle soit équipée d’une connectique MC4, un standard très répandu.

Pour le Black Friday, une remise de 29 % fait passer le prix du panneau solaire Bluetti PV350 à 499 euros.