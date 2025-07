Chrome menacé ? OpenAI va lancer son navigateur ChatGPT

OpenAI veut tuer Google Search avec son futur navigateur IA. Reuters annonce un lancement dans les prochaines semaines pour concurrencer Chrome en proposant des réponses directes via ChatGPT plutôt que des liens classiques.

OpenAI s’apprête à lancer son propre navigateur web dopé à l’IA dans les prochaines semaines, selon Reuters.

Pas encore disponible, mais déjà dans les cartons. Après Perplexity avec Comet et The Browser Company avec Dia, c’est au tour du créateur de ChatGPT de vouloir révolutionner notre façon de naviguer. L’objectif ? Défier frontalement Google Chrome en gardant les utilisateurs dans l’écosystème OpenAI plutôt que de les envoyer sur d’autres sites.

L’IA remplace la navigation traditionnelle

Le navigateur d’OpenAI ne sera pas juste Chrome avec ChatGPT intégré. D’après les informations de Reuters, l’idée c’est de repenser complètement l’expérience web en utilisant l’IA pour répondre aux questions directement, sans forcément aller sur les sites sources. Un peu comme ce que fait déjà Perplexity : on pose une question, l’IA synthétise les infos et nous donne la réponse.

Cette approche change tout. Plutôt que de cliquer sur dix liens pour comparer des prix ou chercher une info, l’IA fait le travail et présente un résumé. Plus besoin de naviguer de site en site, l’intelligence artificielle devient notre guide personnel sur le web. Ce qui n’est une excellente nouvelle, pour nous, éditeurs de médias en ligne.

Le navigateur intégrerait Operator, l’agent IA d’OpenAI qui peut naviguer automatiquement sur les sites web. Imaginez des scénarios, comme celui-là : « réserve-moi un restaurant ce soir« , et l’agent se charge de chercher, comparer et même réserver pour vous. C’est ça, la vision d’OpenAI pour la navigation web de demain.

Guerre ouverte contre l’empire Google

Cette annonce, c’est une déclaration de guerre à Google. Chrome contrôle plus de 60 % du marché des navigateurs dans le monde, et Google Search domine la recherche web. OpenAI veut casser ce monopole en proposant une alternative où l’IA remplace la recherche traditionnelle.

Le timing n’est pas innocent. Perplexity vient de lancer Comet, son navigateur IA, et The Browser Company pousse Dia avec la même philosophie. On assiste à une course pour réinventer le web, avec l’IA comme arme principale. Chacun veut créer son écosystème fermé où les utilisateurs restent captifs.

Pour Google, c’est un problème. Si les gens utilisent ChatGPT ou Perplexity pour leurs recherches via ces nouveaux navigateurs, ils ne voient plus les pubs Google. C’est tout le modèle économique de la firme de Mountain View qui est menacé.

Garder les utilisateurs dans l’écosystème OpenAI

L’enjeu pour OpenAI, c’est de récupérer les données utilisateurs directement. Actuellement, quand on utilise ChatGPT, on finit souvent par aller vérifier les infos sur Google ou d’autres sites. Avec leur navigateur, OpenAI veut tout garder en interne.

Cette stratégie copie celle des GAFAM : créer un écosystème fermé où l’utilisateur n’a plus besoin de sortir. Apple le fait avec son App Store, Amazon avec son marketplace, et maintenant OpenAI veut le faire avec la navigation web.

Pour les utilisateurs, ça peut être pratique : tout centralisé, des réponses rapides, moins de clics. Mais ça pose des questions sur la diversité des sources et la neutralité de l’information. Si OpenAI filtre tout ce qu’on voit du web, on risque de vivre dans une bulle informationnelle.

