Il y a de l’eau dans le gaz entre OpenAI et Microsoft : qu’est-ce que ça signifie pour ChatGPT ?

C’était un mariage de raison qui risque de se finir en un divorce tonitruant. La relation fusionnelle (et nécessaire) entre OpenAI et Microsoft semble avoir du plomb dans l’aile avec des accusations graves de chaque côté.

Crédit : Frandroid

L’histoire avait pourtant bien commencé. En 2019, Microsoft investit 1 milliard de dollars dans une startup prometteuse du nom d’OpenAI. 4 ans plus tard, 10 autres milliards viennent arroser la croissance fulgurante de ChatGPT et posent OpenAI et Microsoft en leader incontesté dans le secteur de l’intelligence artificielle.

En 2025, par contre, c’est une autre histoire. Les deux entreprises semblent plus tellement d’accord sur la bonne manière de poursuivre cette fructueuse collaboration. Et les attaques en coulisse sont assassines, explique le Financial Times.

Destruction mutuelle

Au cœur du conflit se trouve, évidemment, une affaire de gros sous. Dans la transition prévue d’OpenAI vers une entreprise à but lucratif, Microsoft estime avoir le droit à une bonne masse d’actions en raison de ses investissements faramineux. Du côté d’OpenAI, on craint qu’une mainmise trop importante de Microsoft siphonne ses futurs revenus. Il se murmurerait que Microsoft exigerait 20 à 49 % des parts de la future entreprise.

Face à des demandes qu’OpenAI jugerait abusives, le papa de ChatGPT serait prêt à accuser publiquement Microsoft de pratiques anticoncurrentielles. Une stratégie de « guerre nucléaire » au moment ou bon nombre de « GAFAM » sont dans le viseur des autorités antitrust aux États-Unis.

Sam Altman, patron d’OpenAI // Source : OpenAI

Pourtant, les deux firmes entretiennent un rapport de co-dépendance assez fort. Microsoft s’est hissée parmi les leaders de l’IA grâce à son partenariat avec OpenAI et ChatGPT tourne en grande partie sur les serveurs de Microsoft. Faire exploser cette collaboration en vol pourrait être destructeur pour l’une comme l’autre des entreprises.

Quelles conséquences pour ChatGPT ?

Ceci étant dit, OpenAI semble avoir plus à perdre dans l’histoire. Un divorce catastrophique pourrait faire perdre à ChatGPT sa capacité de calcul. De l’aveu même de Sam Altman, l’entreprise peine déjà à trouver les ressources nécessaires pour répondre à la demande et entraîner ses nouveaux modèles.

Rompre avec Microsoft forcerait l’entreprise à se jeter dans les bras d’Amazon et de Google, seul concurrent à avoir les serveurs nécessaire pour faire tourner le chatbot. Petit problème, Google commercialise déjà son IA Gemini et Amazon semble s’être rangé derrière Anthropic, le concurrent d’OpenAI.

Pour aller plus loin

C’est quoi un LLM ? Comment fonctionnent les moteurs de ChatGPT, Gemini et autres ?

Se fâcher avec son plus gros investisseur pourrait aussi compliquer sa transition d’organisation à but non lucratif vers un modèle d’entreprise plus classique. Des remous dont OpenAI se passerait bien, Elon Musk ayant déjà tenté de lui mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, si l’entreprise ne parvient pas à transformer son modèle, c’est tout l’investissement du projet « Stargate » et la capacité d’OpenAi à lever des fonds qui pourrait être compromise.