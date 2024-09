Nouveaux remous chez OpenAI (ChatGPT) : des départs en pagaille et un changement probable de philosophie

Un peu moins d’un an après le vaudeville du licenciement de Sam Altman, c’est au tour d’une autre figure historique d’OpenAi de claquer la porte. Mira Murati, ingénieuse en chef, quitte l’entreprise en pleine période charnière.

Mira Murati, (ex) ingénieuse en chef d’OpenAI // Source : OpenAI

« Il n’y a jamais de bon moment pour quitter un monde que l’on a tant aimé, mais le timing semble opportun ». Dans son tweet d’adieu à OpenAI, Mira Murati semble quitter la startup sans aigreur et sans frustration. Comme l’a révélé Reuters, l’ingénieuse en chef derrière ChatGPT a officialisé son départ et a embarqué avec elle deux autres employés historiques de la firme.

Après l’épisode du licenciement de Sam Altman en 2023, ces départs semblent marquer un moment charnière pour OpenAI. Mira Murati avait en effet été jouée un rôle clé dans l’imbroglio RH de l’année dernière, exprimant des réserves face à la manière dont Sam Altman dirigeait OpenAI. Elle avait d’ailleurs brièvement été nommée PDG de l’entreprise avant le retour triomphant de son cofondateur.

Plus que 3 salariés « historiques » d’OpenAI

Avec son départ, accompagné des ingénieurs Bob McGrew et Barret Zoph, OpenAi ne se retrouve avec plus que 3 des 13 personnes présentes à la création de l’entreprise. L’année 2023 – 2024 a en effet vu de nombreuses personnalités de premier plan quitter les rangs de la firme. En réaction à ces annonces, Sam Altman s’est voulu rassurant détaillant son plan pour une transition « en douceur ».

Sam Altman, fondateur d’OpenAI, se veut rassurant // Source : OpenAI

Mais derrière le discours policé de ces stars de l’IA, un schisme politique plus profond semble se jouer. Comme l’explique encore Reuters, l’entreprise pourrait bientôt abandonner son statut historique de firme à but non lucratif pour aller chasser la rentabilité à tout prix.

Un glissement philosophique

D’après des sources à priori bien informées, la branche non-commerciale de l’entreprise devrait bientôt perdre son statut d’arbitre face aux profits dégagés par la branche à but lucratif.

Cette gouvernance à deux têtes imaginée en 2019 devait permettre à l’entreprise de partir à la chasse aux profits, indispensables pour le développement de ChatGPT, tout en laissant la branche non commerciale décider d’où devait aller l’argent dégagé. L’idée était que seule une entreprise à but non lucratif pouvait « construire une intelligence artificielle générale qui bénéficierait à toute l’humanité ».

Si ces rumeurs s’avèrent fondées, cela pourrait représenter un changement philosophique majeur pour OpenAI. Concrètement, les produits de la firme ne devraient pas trop en pâtir, mais les ambitions de l’entreprise et les moyens pour les atteindre pourraient prendre une tout autre forme. Sans doute que ces changements ont joué dans la décision de départ de Mira Murati et des autres membres fondateurs d’OpenAI.