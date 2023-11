Le week-end d’OpenAI était digne d’un roman écrit par ChatGPT

Ce week-end, la société OpenAI, connue pour ChatGPT et Dall-E, a vécu un véritable feuilleton. On vous raconte tout.

Il y a des moments dans la tech qui semblent dignes d’un film, d’un roman ou d’une série TV. On pourrait penser au rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, qui a duré près de deux ans avec de nombreux rebondissements. La société OpenAI a fait encore plus fort avec les retournements de situation en pagaille en l’espace d’un seul week-end.

Vendredi 17 novembre : le renvoi de Sam Altman

Vendredi 17 novembre au soir, le conseil d’administration d’OpenAI, la firme derrière ChatGPT, annonce le licenciement de Sam Altman, co-fondateur de l’entreprise. Officiellement, l’entreprise estime que Sam Altman a été malhonnête dans sa communication avec le conseil d’administration.

L’ingénieure Mira Murati, en charge des technologies d’OpenAI (CTO) a repris la direction de l’entreprise à ce moment-là.

Réaction de Microsoft

Microsoft a un rôle très important dans la vie d’OpenAI. Le géant de la tech a lourdement investi dans son partenaire technologique et c’est OpenAI qui a fourni le modèle GPT utilisé par Microsoft Copilot et les autres services de la firme. Ce n’est pas un hasard si l’annonce du renvoi de Sam Altman a eu pour conséquence une baisse du prix de l’action de Microsoft.

Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a réagi publiquement dès le vendredi 17 novembre au soir en publiant un message sur Twitter (X). Il rappelle l’engagement de Microsoft dans l’IA et auprès d’OpenAI.

Samedi 18 novembre : OpenAI réfléchit à faire revenir Sam Altman

On avance de quelques heures seulement. Le samedi 18 novembre, la presse rapporte que le conseil d’administration d’OpenAI est en négociation avec Sam Altman pour le nommer CEO de l’entreprise. Oui, le même conseil qui l’a renvoyé de ce poste la veille, réfléchit désormais à le faire revenir.

Cette négociation est poussée par des investisseurs et des cadres de l’entreprise. Bloomberg évoque notamment Mira Murati, Jason Kwon et Brad Lightcap, respectivement CEO par intérim, responsable de la stratégie et responsable de l’opérationnel. Sam Altman aurait été mitigé à propos de cette idée, demandant un changement important sur la gouvernance de l’entreprise pour éviter d’autres épisodes du genre à l’avenir. A été même envisagée une démission du conseil d’administration.

Certains voyaient déjà un destin pour Sam Altman similaire à celui de Steve Jobs. Le co-fondateur charismatique d’Apple avait quitté la firme en 1985 avant d’y revenir en 1997 pour la sauver de la faillite.

Dimanche 19 novembre : OpenAI nomme le co-fondateur de Twitch

Nouveau retournement de situation, le conseil d’administration annonce que Emmett Shear devient le nouveau patron, toujours par intérim, d’OpenAI. Il s’agit du co-fondateur de Twitch, qui s’est récemment exprimé sur les dangers de l’IA. On est seulement 48 heures après l’annonce du renvoi de Sam Altman.

Il se montre immédiatement très critique de la façon dont Sam Altman a été renvoyé, et demande une enquête externe pour comprendre le procédé et les événements qui ont mené à ça.

Microsoft recrute Sam Altman

Au même moment où Emmett Shear est nommé CEO d’OpenAI, Satya Nadella annonce avoir réussi à recruter Sam Altman chez Microsoft. Aux États-Unis, nous sommes le lundi matin à 3 heures du matin quand Satya Nadella fait cette annonce.

Ce n’est pas tout, Greg Brockman et plusieurs autres employés d’OpenAI suivent le mouvement pour rejoindre une filiale dédiée à l’IA créée par Microsoft. Cette filiale sera indépendante au sein de Microsoft, au même titre que GitHub, Mojang Studios ou LinkedIn.

Lundi 20 novembre : une révolte chez OpenAI

Dans la foulée de la nomination de Sam Altman chez Microsoft, de nombreux employés prennent la parole sur Twitter pour publier le message : « OpenAI n’est rien sans ses employés ». Sam Altman interagit avec chacun de ces messages. Cela laisse entendre que ces employés pourraient quitter OpenAI pour rejoindre Microsoft.

Plus d’une trentaine d’employés d’OpenAI ont publié ce message sur Twitter, dont les cadres les plus importants de l’entreprise. On y retrouve d’ailleurs Mira Murati, qui fut la patronne de l’entreprise pendant quelques heures.