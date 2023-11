C’est plus que jamais le chaos chez OpenAI (ChatGPT)

Après le terrible week-end, la start-up OpenAI connue pour le développement de ChatGPT continue de sombrer dans le chaos. L'incertitude règne.

Où en est OpenAI le mardi 23 novembre au matin ? La situation évolue d’heure en heure pour la startup spécialiste de l’intelligence artificielle, et connue pour ChatGPT. Après un week-end particulièrement riche en rebondissement suite au licenciement surprise de son patron charismatique, on pensait que la chose allait se régler chez Microsoft, 90% des employés de la startup menace de partir chez le géant américain.

Les négociations ont continué avec le conseil d’administration d’OpenAI tout au long de la nuit.

Le retour d’Altman est encore envisagé

Pourquoi des négociations ? Pour le retour d’Altman à la tête d’OpenAI et un changement de gouvernance. La lettre commune des employés pose une menace claire : soit Altman est replacé comme patron de la firme, soit les employés partent le rejoindre chez Microsoft qui lui a promis la création d’une filiale dédiée à l’IA.

Dans une interview avec Bloomberg, le patron de Microsoft Satya Nadella a confirmé que la perspective de voir Altman revenir chez OpenAI faisait bien partie des objectifs possibles du géant. Pour Satya Nadella, le plus important est de continuer de travailler avec Sam Altman et son équipe, peu importe leur employeur.

En revanche une chose est claire, Microsoft souhaite un changement de gouvernance chez OpenAI. La firme a découvert en même temps que tout le monde le renvoi de Sam Altman, alors que Microsoft est le plus gros investisseur dans OpenAI.

Le nouveau patron d’OpenAI était le 3e choix du conseil

D’après les sources de The Information, on apprend également que le choix de Emmett Shear comme nouveau patron par intérim d’OpenAI était en fait le 3e choix du conseil d’administration de la firme. Les deux premiers candidats étaient Nat Friedman, ancien patron de GitHub et investisseur dans l’IA, et Alex Wang, co-fondateur et patron de Scale AI.

Les deux auraient refusé l’offre, ce qui illustre toutes les difficultés pour OpenAI à remplacer de façon viable la place de Sam Altman.

Les deux scénarios probables

Se dessinent donc deux scénarios à ce stade. Le premier est un retour de Sam Altman à la tête d’OpenAI, avec une démission du conseil d’administration et un changement fondamental dans la structure de l’entreprise. Microsoft y prendrait probablement alors un plus grand contrôle.

L’autre scénario est un conseil d’administration qui n’arrive pas à accepter les termes posés. Dans ce cas, Sam Altman et son équipe quitte OpenAI pour rejoindre Microsoft. Ce dernier garde son partenariat avec OpenAI pour l’accès à GPT, mais aurait en quelque sorte mis la main sur tous les cerveaux d’OpenAI.