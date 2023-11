OpenAI (ChatGPT) se vide : 70% des employés sur le départ en quelques heures

Plus de 500 employés d'OpenAI ont co-signés une lettre indiquant qu'ils sont prêts à rejoindre Sam Altman chez Microsoft.

Les montagnes russes continuent pour OpenAI, la startup qui produit ChatGPT et Dall-E. Après le licenciement surprise de Sam Altman d’OpenAI vendredi soir, et son entrée en fanfare chez Microsoft quelques heures plus tard, ce sont désormais les employés de la firme qui sont sur le départ.

En tout, c’est plus de 500 employés qui menacent de quitter OpenAI sur les 700 que compte l’entreprise.

La révolte des salariés

Peu de temps après l’annonce de l’arrivée de Sam Altman chez Microsoft, de nombreux employés ont commencé à prendre la parole sur Twitter (X) indiquant que la startup n’était rien sans ses salariés.

Kara Swisher dévoile sur le réseau social une lettre co-signé par plus de 500 employés d’OpenAI. Cette lettre revient sur les actions d’OpenAI au cours des derniers jours. Surtout, on apprend que Microsoft a garanti un emploi à toutes les personnes qui souhaitent quitter la startup. Et les signataires comptent visiblement bien saisir cette opportunité.

Nous, soussignés, pouvons choisir de démissionner d’OpenAI et de rejoindre la filiale de Microsoft récemment annoncée et dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu’il y a des postes pour tous les employés de l’OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissons de la rejoindre. Nous prendrons cette mesure dans les plus brefs délais, à moins que tous les membres actuels du conseil d’administration ne démissionnent et que le conseil d’administration ne nomme deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, et ne réintègre Sam Altman et Greg Brockman.

Il semble évident que OpenAI met désormais son avenir en jeu, même à court terme. Si l’entreprise perd réellement 70% de ses salariés, en particulier s’ils partent tous chez le même partenaire et concurrent, il sera très difficile pour OpenAI d’y survivre.

Les employés demandent la création d’un nouveau conseil d’administration avec le retour de Sam Altman à la tête de l’entreprise. Maintenant que l’homme d’affaires est promis à la tête d’une nouvelle filiale chez Microsoft, on a un peu du mal à imaginer comment tout cela pourrait arriver sans trahir Microsoft. Rappelons que le géant américain a des investissements très important dans OpenAI.