Rebondissement chez OpenAI (ChatGPT), Sam Altman reprend le contrôle de l’entreprise

Dans un scénario digne d'un film, Sam Altman, co-fondateur d'OpenAI, a fait un retour spectaculaire en tant que PDG après avoir été évincé quelques jours plus tôt.

Vendredi dernier, le monde de la technologie a été secoué par une nouvelle surprenante : Sam Altman, cofondateur et PDG d’OpenAI (ChatGPT, GPT, Dall-E), a été licencié par le conseil d’administration de sa propre entreprise. Cette décision a provoqué un véritable choc dans le milieu, d’autant plus que Sam Altman était une figure emblématique dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Suite à son licenciement, Sam Altman avait initialement échoué dans les négociations avec le conseil et avait pris la décision de rejoindre Microsoft, principal partenaire d’OpenAI. Ce choix semblait marquer la fin de son aventure avec l’entreprise qu’il avait contribué à fonder. Cependant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là.

La révolte interne et les négociations

La réaction interne à OpenAI a été rapide et intense. Près de 90 % des employés ont exprimé leur volonté de démissionner si Sam Altman n’était pas réintégré. Cette vague de mécontentement a mis en lumière l’importance de la figure de Sam Altman au sein de l’entreprise. Emmett Shear, le nouveau PDG par intérim et cofondateur de Twitch, a alors annoncé l’ouverture d’une enquête pour comprendre les raisons de ce licenciement controversé.

Finalement, mardi soir, un tournant décisif a eu lieu. Des négociations entre Sam Altman, les membres du conseil d’administration d’OpenAI, et le PDG par intérim ont abouti à un accord de principe pour le retour de Sam Altman en tant que PDG (CEO) de l’entreprise. Ce retour est appuyé par un nouveau conseil d’administration composé de Bret Taylor en tant que président, Larry Summers, et Adam D’Angelo.

Sam Altman a ensuite fait une déclaration sur son compte X / Twitter : Sam Altman a exprimé son amour pour OpenAI et sa détermination à poursuivre la mission de l’entreprise. Il a reconnu que son choix initial de rejoindre Microsoft était motivé par ce qu’il considérait comme le meilleur pour lui-même et pour l’équipe d’OpenAI. Avec le soutien de Satya Nadella, PDG de Microsoft, et une collaboration renforcée entre les deux entreprises, Sam Altman se prépare à entamer un nouveau chapitre à la tête d’OpenAI.

Rappelons que cette histoire s’est jouée en quelques jours seulement, et ce n’est pas terminé.

Microsoft réagit

Microsoft est l’un des principaux investisseurs d’OpenAI, et un acteur important du feuilleton qui s’est joué ces derniers jours. L’entreprise avait publiquement promis l’embauche de Sam Altman et la création d’une filiale dédiée à l’IA. Avec le retour de Sam Altman à la tête d’OpenAI, cette promesse n’a plus lieu d’être.

Sur Twitter, Satya Nadella, le patron de Microsoft, exprime tout son soutien à ce changement important pour OpenAI. En menant ces négociations directement avec Sam Altman, Microsoft s’est assuré une loyauté sans faille du PDG et un partenariat encore rapproché avec OpenAI.