Le gros coup de Microsoft : Satya Nadella récupère les cerveaux derrière ChatGPT

Les rebondissements s'enchainent autour d'OpenAI, la société derrière ChatGPT et Dall-E. Après le licenciement surprise de son CEO et co-fondateur Sam Altman, puis les négociations pour le réembaucher en urgence, l'homme d'affaire va finalement poser son sac chez Microsoft.

Le scénario d’un film déroulé en quelques heures. C’est le fou week-end qui s’est déroulé chez OpenAI, la start-up bien connue pour la création de ChatGPT et Dall-E. Vendredi soir, le conseil d’administration de la société annonce le licenciement surprise de son patron emblématique et co-fondateur de l’entreprise Sam Altman. Officiellement, ce dernier aurait manqué de clarté avec le conseil d’administration. Greg Brockman, président d’OpenAI décide alors de démissionner pour suivre son partenaire. Quelque 24 heures plus tard, le conseil d’administration ouvre des négociations pour réembaucher le CEO licencié auparavant. Finalement, c’est Emmett Shear, co-fondateur de Twitch, qui est nommé nouveau patron de la firme dédiée à l’intelligence artificielle.

Énième surprise dans l’affaire, Microsoft annonce le recrutement de Greg Brockman et Sam Altman.

Microsoft veut garder son avance dans l’IA

Satyna Nadella, le patron de Microsoft, a fait cette annonce en personne sur X (anciennement Twitter). On y lit que Microsoft reste engagé dans le partenariat solide noué avec OpenAI malgré le changement de direction de l’entreprise.

Les politesses passées, il annonce surtout que Sam Altman et Greg Brockman vont pouvoir diriger une équipe de recherche avancée dans l’IA avec « les ressources nécessaires pour leur succès ». On peut aussi lire que des « collègues » vont les rejoindre. Autrement dit, une partie d’OpenAI a décidé de quitter le navire.

Depuis plus d’un an, Microsoft a mis les bouchées doubles pour devenir le géant de la tech leader du secteur de l’IA. Avec son partenariat avec OpenAI, la firme de Redmond a réussi à prendre de vitesse son concurrent Google. Aujourd’hui, elle souhaite garder cette dynamique malgré les changements d’OpenAI.

Lors de l’annonce du renvoi du patron d’OpenAI, l’action de Microsoft a dévissé en bourse. La firme a étroitement lié son avenir avec celui de l’IA générative. On peut s’attendre à de nouveaux recrutements dans les jours et semaines à venir pour renforcer cette équipe et être capable de développer ces technologies en interne.

Une entreprise indépendante de Microsoft

Dans un autre messagé publié sur X, Satya Nadella précise que Sam Altman prend la tête d’une nouvelle entreprise au sein de Microsoft en tant que CEO. À la manière de GitHub, Mojang Studios ou LinkedIn, cette nouvelle structure profitera d’une certaine autonomie vis-à-vis de Microsoft et sa stratégie. De quoi laisser le champ libre à Sam Altman pour recréer la « magie » d’OpenAI.