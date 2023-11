Microsoft et l’IA : adieu Bing Chat, bonjour Microsoft Copilot

Microsoft, suivant les traces des avancées d'OpenAI dans le domaine de l'IA, annonce des changements majeurs. Le premier, le rebranding de Bing Chat en Microsoft Copilot.

Quelques jours après l’annonce par OpenAI de mises à jour majeures pour GPT et ChatGPT, Microsoft a révélé ses propres nouveautés en matière d’intelligence artificielle. D’abord, comme il sera expliqué dans un article détaillé, Microsoft se lance dans une compétition directe avec Nvidia en présentant sa première puce ARM Cobalt, destinée à être utilisée dans ses centres de données cloud.

Copilot doit tracer sa propre voie

L’élément central de ces annonces concerne Bing Chat, rebaptisé désormais Copilot. Ainsi, la marque Bing Chat (son chatbot basé sur GPT) est remplacée par Microsoft Copilot, le nouveau nom de l’interface de discussion utilisée précédemment dans Bing, Microsoft Edge et Windows 11.

Selon les annonces, « Bing Chat et Bing Chat Enterprise seront dorénavant simplement connus sous le nom de Copilot. Microsoft introduit Copilot comme une version gratuite de son chatbot IA. En parallèle, « Copilot pour Microsoft 365 » (auparavant connu sous le nom de Microsoft 365 Copilot) sera proposé comme une option payante. Bien que la version gratuite de Copilot reste accessible via Bing et Windows, elle disposera également de son propre site dédié sur copilot.microsoft.com, à l’image de ChatGPT.

Ce changement de marque indique que Copilot évolue vers une expérience plus autonome, accessible sans passer par Bing. Microsoft précise toutefois que Bing reste un élément clé de Copilot, comme mentionné dans un article de The Verge. Néanmoins, Bing ne sera plus le principal vecteur des ambitions de Microsoft dans le domaine de l’IA avec Copilot.

En dépit d’un partenariat étroit valant des milliards, Microsoft et OpenAI continuent donc de se positionner en concurrents pour attirer les mêmes clients. OpenAI a récemment annoncé avoir atteint un seuil de 100 millions d’utilisateurs sur ChatGPT.

