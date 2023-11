OpenAI apporte une avancée majeure avec GPT Builder, GPT Store et GPT-4 Turbo

OpenAI dévoile sa dernière prouesse : des chatbots sur mesure et un GPT-4 Turbo plus performant et accessible, sans oublier un App Store maison.

Dans le cadre de sa première conférence Developer Day à San Francisco, OpenAI a fait des annonces qui pourraient changer la donne dans le monde de l’intelligence artificielle conversationnelle. Au cœur de cette conférence, le lancement d’un ChatGPT personnalisable et une version améliorée de leur modèle phare : GPT-4 Turbo. Mais, aussi… un App Store pour son ChatGPT.

Personnalisation à portée de main avec GPT Builder

Imaginez pouvoir trafiquer un ChatGPT pour qu’il cause comme vous, qu’il connaisse vos dossiers ou qu’il réponde pile poil à ce que vous voulez. C’est ce que propose GPT Builder. Avant, c’était possible avec l’API de GPT. Désormais, OpenAI dit que c’est du gâteau : pas besoin d’être un crack en code pour créer son propre GPT.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, est à fond derrière cette idée. Il a lancé devant tout le monde : « Ça va être énorme. Ça met le pouvoir entre les mains de tout le monde ». Il en a profité pour annoncer que ChatGPT regroupe 100 millions d’utilisateurs aujourd’hui.

Les personnes qui paient pour des abonnements Plus ou Enterprise ChatGPT pourront commencer à créer des chatbots à partir d’aujourd’hui.

L’avenir du partage avec le GPT Store

L’autre annonce à retenir, c’est le GPT Store. C’est un peu comme l’App Store, mais pour les chatbots. Les créateurs de GPT personnalisés pourront distribuer leurs créations sur la plateforme. OpenAI envisage même de rémunérer les créateurs en fonction de la popularité de leurs GPT.

Ce magasin d’applications pour intelligence artificielle pourrait bien transformer l’écosystème des chatbots, en facilitant l’accès à des outils spécialisés et en valorisant les créateurs de contenu de qualité.

API Assistant

OpenAI a lancé l’API Assistants, un nouvel outil pour les développeurs désireux d’intégrer des capacités de chatbot dans leurs applications. Cette IA spécialisée est taillée sur mesure avec des instructions précises, une base de connaissances enrichie et la capacité d’utiliser différents modèles et outils pour réaliser des tâches complexes.

L’API Assistants apporte notamment des fonctions avancées comme l’interprétation de code et la gestion automatisée de tâches ardues, simplifiant la création d’applications IA qualitatives.

GPT-4 Turbo

Pour finir, ils ont annoncé le GPT-4 Turbo. Il a une capacité de mémoire qui peut englober jusqu’à 128 000 signes, ce qui revient à plus de 300 pages de texte dans une seule commande. Ils ont booster sa vitesse et son efficacité pour que GPT-4 Turbo soit beaucoup plus abordable : le coût pour le traitement des données entrées est maintenant trois fois moindre, et pour les réponses générées, il est réduit de moitié par rapport à la version GPT-4. Il est aussi plus à jour avec des infos qui vont jusqu’à avril 2023 (au lieu de septembre 2021) et il est plus rapide à répondre.

En plus, ils ont annoncé voir rendu l’interface bien plus simple. L’utilisateur n’a plus à jongler entre différents paramètres : GPT-4 Turbo propose directement la meilleure option disponible, simplifiant ainsi l’interaction avec l’IA. GPT-4 Turbo est disponible pour tous les développeurs payants qui peuvent l’essayer en passant gpt-4-1106-preview.

Avec ces nouveautés, OpenAI ne se contente pas de suivre le rythme de l’évolution technologique ; l’entreprise le dicte. Il faudra voir comment Google et Facebook réagissent, mais également les autres acteurs, dont ce Français.