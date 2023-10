Un modèle d’IA français, gratuit et sans modération, a été lancé

La start-up Mistral AI, forte d'une valorisation de 240 millions d'euros, a mis en ligne Mistral 7B, son premier modèle de langage génératif open source. Non seulement gratuit et sans modération, Mistral 7B se distingue également par une efficacité et une rapidité qui le positionnent face à des géants tels qu'OpenAI, Microsoft, Google, et Meta.

Mistral 7B n’est que le début du voyage de l’entreprise dans l’univers de l’intelligence artificielle. D’après l’annonce officielle, ce modèle de langage peut déjà être utilisé pour effectuer une variété de tâches, telles que le résumé, la structuration de texte et la réponse à des questions. Comme dit plus haut, l’aspect open source de Mistral 7B, publié sous licence Apache 2.0, permet une utilisation sans restriction.

Avec Mistral 7B, la start-up française Mistral AI, co-fondée par Guillaume Lample, Arthur Mensch, et Timothée Lacroix, marque donc une entrée fracassante dans le domaine de l’intelligence artificielle. Publié le 27 septembre, ce premier Modèle de Langage à Large Multi-tâches (LLM) de la société est doté de 7 milliards de paramètres.

Une modération absente

Cependant, la liberté offerte par Mistral 7B n’est pas sans soulever des questions de sécurité. Le chercheur en sécurité Paul Röttger a souligné l’absence de mécanismes de modération dans le modèle. À travers un ensemble de 175 questions-réponses compilées, il a mis en évidence la possibilité de récupérer des informations sur des activités criminelles, incluant des instructions relatives au meurtre, au suicide ou à la production de drogues.

De plus, sa diffusion de Mistral 7B via torrent, sous la forme de Magnet-Link, rend sa distribution irréversible, empêchant ainsi l’ajout ultérieur de mécanismes de modération.

magnet:?xt=urn:btih:208b101a0f51514ecf285885a8b0f6fb1a1e4d7d&dn=mistral-7B-v0.1&tr=udp%3A%2F%https://t.co/OdtBUsbMKD%3A1337%2Fannounce&tr=https%3A%2F%https://t.co/HAadNvH1t0%3A443%2Fannounce RELEASE ab979f50d7d406ab8d0b07d09806c72c — Mistral AI (@MistralAI) September 27, 2023

Que vaut Mistral 7B ?

Mistral 7B ne se contente pas de rivaliser avec le LLM LLaMa 2 13B : il le surpasse selon divers benchmarks, tout en affichant des performances comparables à celles de LLaMa 34B, qui possède pourtant 27 milliards de paramètres supplémentaires.

Le modèle semble bien se débrouiller notamment dans les domaines du raisonnement, de la compréhension et du raisonnement STEM (MMLU), avec des performances équivalentes à un LLaMa 2 trois fois plus grand. Ce modèle, optimisé sur un ensemble de données publiques de Hugging Face et lancé sous le nom Mistral 7B Instruct, fonctionne en langue française.