La start-up française Mistral AI, sans aucun produit, a réussi à lever 105 millions d’euros pour défier OpenAI, Google et Meta

Mistral AI, une start-up française spécialisée en intelligence artificielle, a levé 105 millions d'euros sans produit sur le marché. Ses fondateurs, issus de DeepMind et de Meta, prévoient de développer des modèles de langage en open source, utilisant uniquement des données publiques.

Le monde des modèles de langage est dominé par les géants technologiques que sont OpenAI (GPT, ChatGPT), Microsoft (Bing), Google (BERT, LaMDA, Bard) et Meta (LLaMa). Cependant, une nouvelle start-up française, Mistral AI, cherche à bouleverser cette dynamique.

Cette start-up, créée par des figures éminentes du domaine de l’intelligence artificielle, a annoncé mardi avoir levé 105 millions d’euros, un record pour une start-up d’IA française. Cet accomplissement met la valeur de Mistral à 240 millions d’euros.

Sans produit, mais avec un plan

Bien que Mistral AI n’ait encore lancé aucun produit, l’entreprise a des plans ambitieux pour concevoir des modèles de langage en open source, dont les premiers seront disponibles début 2024.

Comment cette jeune entreprise a-t-elle réussi à lever une somme si colossale sans avoir encore mis de produit sur le marché ? La réponse réside dans les talents de ses trois fondateurs. Arthur Mensch, l’un d’entre eux, est un ancien chercheur de DeepMind, une entreprise leader dans le domaine de l’IA rachetée par Google en 2014 et récemment fusionnée avec Google Brain. Les deux autres fondateurs, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, sont d’anciens employés de Meta, où ils ont également travaillé sur l’IA.

Les 105 millions d’euros levés seront utilisés pour entraîner les modèles de langage, une entreprise qui nécessite l’acquisition de grandes quantités de données publiques, un processus qui peut être coûteux. Cependant, ce montant pâlit en comparaison des milliards de dollars que dépensent les géants américains pour leurs projets d’IA.

Une approche différente

Mistral a fait le choix stratégique de n’utiliser que des données accessibles au public pour entraîner ses modèles, ce qui devrait lui permettre d’éviter d’éventuels problèmes juridiques tels que ceux rencontrés par d’autres entreprises qui utilisent différents types de contenu pour l’entraînement. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de fournir leurs propres ensembles de données. Dans une industrie où le manque de transparence est souvent critiqué, Mistral se distingue par sa promesse de rendre tout open source.

Les avantages de l’utilisation de l’open source peuvent l’emporter sur le potentiel d’utilisation abusive, a déclaré Mensch à TechCrunch.

Un vent de changement

Le nom « Mistral », emprunté à un vent fort de la Méditerranée, symbolise l’ambition de cette start-up française de bousculer vigoureusement un marché jusqu’ici dominé par les entreprises américaines et chinoises. Comme le vent éponyme qui balaye tout sur son passage, Mistral AI espère perturber l’industrie des modèles de langage et établir une présence forte pour l’Europe dans ce domaine.

L’Europe a souvent été laissée pour compte dans la course mondiale à l’IA. Mistral AI représente une nouvelle chance pour le continent de prendre part à cette révolution technologique. C’est un vent de changement bienvenu, un vent de compétition et d’innovation qui pourrait finalement faire avancer l’Europe dans le domaine de l’IA. Cette levée de fonds record et le pedigree impressionnant de ses fondateurs font de Mistral AI une entreprise à suivre de près. La course à l’IA ne fait que commencer.

*Merci Grégoire pour ce jeu de mot

